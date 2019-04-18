2019 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet takvimine göre Ramazan ayı başlangıç tarihi ile Ramazan Bayramı başlangıç tarihi

Ramazan Bayramı, İslam aleminin tamamen ibadetle dolu olduğu ve manevi olarak yoğun hissettiği Ramazan ayının sonunda yer alır. Bayram ile ilgili merak edilenler arasında; bayramın tam tarihi, önemi ve bayramda yapılabilecekler yer alıyor.

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2019 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Hicri takvimde Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayının ilk 3 günü Ramazan bayramı olarak kutlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2019 yılındaki Ramazan ayı Mayıs ayına denk geliyor. Miladi takvim baz alındığında, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü tüm İslam dünyası için Ramazan ayının başlangıcı olarak kabul edilir. 30 gün boyunca, İslam dinin beş temel şartından olan oruç ibadeti yerine getirilir. Takvim olarak, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü Ramazan ayı sona erer.

Ramazan ayının içerisinde, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olarak kutsal kabul edilen Kadir Gecesi de bulunur. En genel anlamıyla, Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi, 2019 takviminde 31 Mayıs Cuma gününe denk gelir. Başka bir ifadeyle, 31 Mayıs Cuma gününü 1 Haziran Cumartesi gecesine bağlayan gece Müslümanlar için Kadir Gecesi’dir.

Ramazan ayının sonunda ise, Müslüman vatandaşlar Ramazan Bayramı’nı karşılar. 3 Haziran 2019 Pazartesi günü arefe günü olarak kabul edilir. Ardından 3 günlük bayram süreci başlar. Ramazan Bayramı 4 Haziran’da başlayıp 6 Haziran’da sona erer.