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2019 Razer Mercury seti tanıtıldı

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 29.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

Razer, şık beyaz Mercury serisinin yeniden doğmuş yeni yüksek performanslı oyun çevre birimlerini ve aksesuarlarını tanıttı.

2019 Razer Mercury seti tanıtıldı

Razer’s 2019 Mercury Collection içerisinde bulunanlar:

Razer Atheris kablosuz fare
Razer Basilisk oyuncu faresi
Razer Goliathus Extended Chroma fare altlığı
Razer BlackWidow Lite klavye
Razer Huntsman gaming klavye
Razer Kraken oyuncu kulaklığı
Razer Raiju Tournament Edition gamepad (PS4)
Razer Seiren X mikrofon
Razer Base Station Chroma kulaklık tutacağı

2017 yılında piyasaya sürülen Mercury Collection, masaüstünde temiz ve şık bir görünüm isteyen modaya duyarlı PC veya konsol kullanıcısına hitap ediyor. Mat beyaz, gümüş ve gri kaplamalar, Razer’ın en popüler ürünlerine minimalist bir görünüm kazandırırken mükemmel bir stil ve performans karışımı sunuyor. Razer’ın beyaz Mercury Collection’ın yanında bir de pembe Quartz Pink Edition seçme imkanınız olduğunu da unutmayın.

Razer Atheris – Mercury Edition

49.99$ / 49.99€

Hem iş hem de oyun için optimize edilmiş olan kablosuz Razer Atheris, sektör lideri sinyal stabilitesi, çift bağlantı ve 300 saate kadar sürekli kullanım* gibi özelliklerle doludur. Cep boyutunda ergonomik bir yapıda oluşturulan Atheris, üst düzey performans ve verimlilik sunmaya odaklanmıştır. 

Razer Basilisk – Mercury Edition

69.99$ / 69.99€

Çıkarılabilir çok fonksiyonlu bir pad kısmı ve kaydırma tekerleği direncini ayarlamak için bir kadran gibi özelliklerle donatılmış Razer Basilisk, performansınızı artırmak ve oyun deneyiminizi daha da ileri götürmek için dinamik bir seçenek yelpazesi sunar.

16.8 milyona kadar renk seçeneğiyle özelleştirmeye izin veren Razer Chroma aydınlatmaya sahiptir.

Razer Goliathus Extended Chroma – Mercury Edition

59.99$ / 79.99€

Razer Chroma ile güçlendirilmiş çok satan yumuşak oyun faresi matımız – her zaferi renk yelpazesinde aydınlatmaya hazır. Razer Goliathus Chroma’da farenizi hızlı ve hassas bir şekilde kaydırırken oyununuzun canlı parlaklığını farkedeceksiniz.
 
Razer BlackWidow Lite – Mercury Edition

89.99$ / 99.99€

Her gün kullandığınız araçları yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi – Razer BlackWidow Lite ile tanışın. Oyunlarda üstün perfromans sağlayan kalvye ynı zamanda ofis kullanımı için uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Gerçek beyaz LED arka aydınlatması ve ufak contalar sayesinde sesi azaltan tuşlarına sahip klavye yüksek performans sunarken her ortamda etraftakileri rahatsız etmeden geç saatlere kadar kolay kullanım olanağı sağlıyor.

Razer Huntsman – Mercury Edition

149.99$ / 159.99€

Opto-Mekanik Anahtarlar ve Razer Chroma-arkadan aydınlatmalı tuşlar ile tasarlanan Razer Huntsman, Razer’in klavye hattında en hızlı tuş çalıştırma fonksiyonunu sunar. Razer Opto-Mechanical Switch’ler, bir tuşa basıldığında çalıştırmayı hassas bir şekilde tespit etmek için optik teknolojiyi (her anahtarın içinde bir kızılötesi ışın) kullanır. Daha önce hiç böyle bir hız yaşamadığınıza inanabilirsiniz.

Razer Kraken – Mercury Edition

79.99$ / 79.99€

  1. nesil Razer Kraken, güçlü ve net bir ses için 50 mm sürücüsüyle rekabetçi oyuncular için tercih edilen kablolu kulaklıktır. Soğutma jeli yastıklarıyla uzun süreli konfor için tasarlanırken, geri çekilebilir bir mikrofon, görüntülü konuşmalarınızın her zaman mutlak netlikte gerçekleşmesini sağlar. 

Razer Raiju Tournament Edition – Mercury Edition

149.9$9 / 149.99€

Razer Raiju Tournament Edition, mobil konfigürasyon uygulamasına sahip ilk tamamen modüler kablosuz PlayStation 4 kontrol cihazı olup, çok işlevli düğmelerin yeniden ayarlanabilmesinden, hassasiyet seçeneklerinin ayarlanmasına kadar geniş bir kontrol gamı sağlar. Mecha-Tactile Action Düğmeler, net dokunsal geri bildirimli yumuşak yastıklı bir dokunuşa sahiptir. Raiju Tournament Edition ayrıca hızlıca ateşleme işlemi için 4 adet tekrar ayarlanabilir çok işlevli düğme ve Hasas Tetikleme Modu (Hair Trigger Mode) ile tam kontrol sağlar.

Razer Raiju Tournament Edition Avrupa, Asya ve Okyanusya bölgelerinde satılmaktadır.

Razer Seiren X – Mercury Edition

99.99$ / 109.99€

En iyi yayıncılar tarafından tasarlanan ve test edilen Razer Seiren X Mercury mikrofon, sesinizi mümkün olan en iyi şekilde duyurmanın anahtarıdır. En iyi mikrofon teknolojisinin desteğiyle, yayın yapmanın ilk adımı olarak kendisini gösterir.

Razer Base Station Chroma – Mercury Edition

59.99$ / 69.99€

Razer Base Station Chroma, maksimum verimlilik için 3 bağlantı noktalı USB 3.0 hub’lı çok işlevli bir kulaklık standıdır. Komple bir Chroma oyun kurulumu için Razer Chroma arka ışığına sahiptir. 

SATIŞA ÇIKIŞ

Razer.com – 28 Mayıs 2019
Tüm Dünya – 28 Mayıs 2019
Çin – 24 Mayıs 2019

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Anahtar Kelimeler:
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