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2019 Steam Ödülleri Adayları Belli Oldu!

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Valve, oyuncuların 2019 Steam Ödülleri için hangi oyunları aday gösterdiğini duyurdu.

2019 Steam Ödülleri Adayları Belli Oldu!

Yılın Oyunu:

  • Sekiro: Shadows Die Twice
  • Resident Evil 2
  • Star Wars Jedi: Fallen Order
  • Destiny 2
  • Devil May Cry 5

Yılın VR Oyunu:

  • Beat Saber
  • Blade and Sorcery
  • GORN
  • Borderlands 2 VR 
  • FIVE NIGHTS AT FREDDY'S: HELP WANTED

Aşk ile Devam Ettirilen:

  • Warframe
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  • Counter-Strike: Global Offensive
  • Grand Theft Auto V
  • Dota 2

Arkadaşlarla Daha Zevkli:

  • Risk of Rain 2
  • Dota Underlords
  • Age of Empires II: Definitive Edition
  • Ring of Elysium
  • DayZ

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En Yenilikçi Oynanış:

  • Baba Is You
  • Slay the Spire
  • My Friend Pedro
  • Oxygen Not Included
  • Planet Zoo

Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun:

  • A Plague Tale: Innocence
  • Disco Elysium
  • Far Cry New Dawn
  • Gears 5
  • GreedFall

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun:

  • MORDHAU
  • CODE VEIN
  • Hunt: Showdown
  • Remnant: From the Ashes
  • Mortal Kombat 11

Üstün Görsel Stil:

  • GRIS
  • Total War: THREE KINGDOMS
  • ASTRONEER
  • Katana ZERO
  • Subnautica: Below Zero

Steam kullanıcıları, adaylara 19 Aralık TSİ 21:00 ve 31 Aralık TSİ 20:00 tarihleri arasında oy verebilecek. Kullanıcılar oy verdikleri her kategori için bir adet Steam Ödülleri Koleksiyon Kartı kazanacak.

Kazanan oyunlar 31 Aralık TSİ 21:00'de duyurulacak.

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Anahtar Kelimeler:
pc Steam Valve Steam Ödülleri

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