2019 Steam Ödülleri Adayları Belli Oldu!

Yılın Oyunu:
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Resident Evil 2
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Destiny 2
- Devil May Cry 5
Yılın VR Oyunu:
- Beat Saber
- Blade and Sorcery
- GORN
- Borderlands 2 VR
- FIVE NIGHTS AT FREDDY'S: HELP WANTED
Aşk ile Devam Ettirilen:
- Warframe
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Counter-Strike: Global Offensive
- Grand Theft Auto V
- Dota 2
Arkadaşlarla Daha Zevkli:
- Risk of Rain 2
- Dota Underlords
- Age of Empires II: Definitive Edition
- Ring of Elysium
- DayZ
HALF-LIFE ALYX GELİYOR! AMA HALF-LIFE 3 NEDEN GELMİYOR?
En Yenilikçi Oynanış:
- Baba Is You
- Slay the Spire
- My Friend Pedro
- Oxygen Not Included
- Planet Zoo
Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun:
- A Plague Tale: Innocence
- Disco Elysium
- Far Cry New Dawn
- Gears 5
- GreedFall
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun:
- MORDHAU
- CODE VEIN
- Hunt: Showdown
- Remnant: From the Ashes
- Mortal Kombat 11
Üstün Görsel Stil:
- GRIS
- Total War: THREE KINGDOMS
- ASTRONEER
- Katana ZERO
- Subnautica: Below Zero
Steam kullanıcıları, adaylara 19 Aralık TSİ 21:00 ve 31 Aralık TSİ 20:00 tarihleri arasında oy verebilecek. Kullanıcılar oy verdikleri her kategori için bir adet Steam Ödülleri Koleksiyon Kartı kazanacak.
Kazanan oyunlar 31 Aralık TSİ 21:00'de duyurulacak.
Steam Controller Yolun Sonuna Geldi
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