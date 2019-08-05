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2019 Televizyon Eleştirmenleri Birliği Ödülleri sahiplerini buldu

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SİNEMA TV  | 05.08.2019 08:17 | Son Güncelleme

Emmy Ödülleri habercisi olarak da anılan Televizyon Eleştirmenleri Birliği Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde öne çıkan yapımlar Fleabag, Russian Doll ve Chernobyl oldu.

2019 Televizyon Eleştirmenleri Birliği Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, gerçekleşen törenle 35. kez sahiplerini buldu. 13 farklı kategoride ödüllerin dağıtıldığı gecede; Amazon’un Fleabag adlı dizisi, HBO’nun bu sene çok konuşulan Chernobyl’i ve Netflix’in farklı yapımlarından Russian Doll’u geceye damga vurdu.

35. Televizyon Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nin kazananları:

  • Drama Dalında Bireysel Başarı
    Michelle Williams ( FOSSE / VERDON , FX)

  • Komedi Dalında Bireysel Başarı:
    Phoebe Waller-Bridge ( FLEABAG , Amazon)

  • Haber ve Bilgide Üstün Başarı:
    NEVERLAND LEAVING (HBO)

  • Reality Show Dalında Üstün Başarı:
    QUEER EYE (Netflix)

  • Gençlik Dizilerinde Üstün Başarı:
    ARTHUR (PBS Kids)

  • Çizim / Çeşitlilik Gösterilerinde Üstün Başarı:
    LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER (HBO)

  • Yeni Dizi:
    RUSSIAN DOLL (Netflix)

  • Film/Mini Dizi:
    CHERNOBYL (HBO)

  • Yılın Drama Dizisi:
    BETTER CALL SAUL (AMC)

  • Yılın Komedi Dizisi:
    FLEABAG (Amazon)

  • Yılın Dizisi:
    FLEABAG (Amazon)

  • Ömür Boyu Başarı Onur Ödülü:
    David Milch

  • Miras Ödülü:
    DEADWOOD (HBO)


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