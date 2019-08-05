2019 Televizyon Eleştirmenleri Birliği Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, gerçekleşen törenle 35. kez sahiplerini buldu. 13 farklı kategoride ödüllerin dağıtıldığı gecede; Amazon’un Fleabag adlı dizisi, HBO’nun bu sene çok konuşulan Chernobyl’i ve Netflix’in farklı yapımlarından Russian Doll’u geceye damga vurdu.

35. Televizyon Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nin kazananları:

Drama Dalında Bireysel Başarı

Michelle Williams ( FOSSE / VERDON , FX)

Komedi Dalında Bireysel Başarı:

Phoebe Waller-Bridge ( FLEABAG , Amazon)

Haber ve Bilgide Üstün Başarı:

NEVERLAND LEAVING (HBO)

Reality Show Dalında Üstün Başarı:

QUEER EYE (Netflix)

Gençlik Dizilerinde Üstün Başarı:

ARTHUR (PBS Kids)

Çizim / Çeşitlilik Gösterilerinde Üstün Başarı:

LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER (HBO)

Yeni Dizi:

RUSSIAN DOLL (Netflix)

Film/Mini Dizi:

CHERNOBYL (HBO)

Yılın Drama Dizisi:

BETTER CALL SAUL (AMC)

Yılın Komedi Dizisi:

FLEABAG (Amazon)

Yılın Dizisi:

FLEABAG (Amazon)

Ömür Boyu Başarı Onur Ödülü:

David Milch

Miras Ödülü:

DEADWOOD (HBO)



