Mynet Trend

2019'un en iyi aksiyon filmleri

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 29.05.2019 15:29 | Son Güncelleme

Aksiyonseverler için oldukça heyecan dolu ve merakla beklenen bir yıl olan 2019'da en iyi aksiyon filmleri belirlendi.

2019'un en iyi aksiyon filmleri

Bir internet sitesinde yapılan oylama sonucu belirlenen listeye göre ilk 10'a giren filmler şöyle:

John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Captain Marvel

Alita: Savaş Meleği

Shazam! 6 Güç

Avengers: Endgame

Hotel Mumbai

Close

Polar

Triple Frontier

Cold Pursuit


Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Netflix’teki o film mide bulandırdı! Sosyal medyada olay olduNetflix’teki o film mide bulandırdı! Sosyal medyada olay oldu
Game of Thrones hayranlarından Star Wars kampanyasıGame of Thrones hayranlarından Star Wars kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
film aksiyon filmleri sinema

En Çok Okunan Trend Haberler

Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü!

Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü!

İzmir uçağında büyük şok! Sanal alem onu konuşuyor

İzmir uçağında büyük şok! Sanal alem onu konuşuyor

ABD'den Türkiye kararı: Sonlandırıyor

ABD'den Türkiye kararı: Sonlandırıyor

Huawei'den yeni hamle!

Huawei'den yeni hamle!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ünlü YouTuber, telefon jokeri oldu! Soruyu bilemeyince...

Ünlü YouTuber, telefon jokeri oldu! Soruyu bilemeyince...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bizim Hikaye'de şok final! O isim öldü mü?

Bizim Hikaye'de şok final! O isim öldü mü?

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
X-Men: Dark Phoenix'in hangi sahneleri değişti!

X-Men: Dark Phoenix'in hangi sahneleri değişti!

The Perfection filmini izleyenler isyan etti: Mide bulandırdı

Netflix’teki o film mide bulandırdı! Sosyal medyada olay oldu

Game of Thrones hayranlarından Star Wars kampanyası

Game of Thrones hayranlarından Star Wars kampanyası

Türkiye'de haftanın filmi bakın hangi yapım oldu!

ABD onu tercih etti ama... Bakın Türkiye'de kim birinci oldu!

Star Wars: The Rise of Skywalker kamera arkası görüntüleri yayınlandı!

Star Wars hayranlarına müjde!

"420 - Kesin Bir Bakış" filminin çekimleri başlıyor

"420 - Kesin Bir Bakış" filminin çekimleri başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.