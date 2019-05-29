2019'un en iyi aksiyon filmleri

Bir internet sitesinde yapılan oylama sonucu belirlenen listeye göre ilk 10'a giren filmler şöyle:
John Wick: Chapter 3 - Parabellum
Captain Marvel
Alita: Savaş Meleği
Shazam! 6 Güç
Avengers: Endgame
Hotel Mumbai
Close
Polar
Triple Frontier
Cold Pursuit
'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı
Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum