2019'un en iyi aksiyon filmleri

Bir internet sitesinde yapılan oylama sonucu belirlenen listeye göre ilk 10'a giren filmler şöyle:

John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Captain Marvel

Alita: Savaş Meleği

Shazam! 6 Güç

Avengers: Endgame

Hotel Mumbai

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Polar

Triple Frontier

Cold Pursuit



