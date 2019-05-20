Mynet Trend

2019'un en iyi nişan fotoğrafları

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 20.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

Dünyanın farklı yerlerinden çiftlerin 5 bine yakın nişan fotoğrafı, 2019’un En İyi Nişan Fotoğrafları Yarışması’na katıldı.

2019'un en iyi nişan fotoğrafları

Misafir jüri üyeleri AH / Ana Hinojosa, Wanderin Woo Photography ve Tinted Photography, bu fotoğraflar arasında en iyi 50 tanesini seçti.

PARTNERTürkiye'nin en güzel kadınlarıTürkiye'nin en güzel kadınları
Koalisyon çöktü, ülke erken seçime gidiyorKoalisyon çöktü, ülke erken seçime gidiyor
Hamile kadını öldürdü, karnını kesip bebeği aldıHamile kadını öldürdü, karnını kesip bebeği aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nişan fotoğrafları 2019 En İyi Nişan Fotoğrafları Yarışması

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

Bağdat Caddesi karıştı! Galatasaray taraftarlarına saldırı!

Bağdat Caddesi karıştı! Galatasaray taraftarlarına saldırı!

Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım!

Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Alışveriş merkezinde şok görüntüler! Sporcular kavga etti

Alışveriş merkezinde şok görüntüler! Sporcular kavga etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kral, generali ile evlendi

Kral, generali ile evlendi

Bilim insanları tarih verdi: 13 Nisan 2029

Bilim insanları tarih verdi: 13 Nisan 2029

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koalisyon çöktü, ülke erken seçime gidiyor

Koalisyon çöktü, ülke erken seçime gidiyor

ABD'de dehşet! Hamile kadını öldürdü, karnını kesip bebeği aldı

Hamile kadını öldürdü, karnını kesip bebeği aldı

Okulda şoke eden iddia: Öğrencilerden uygunsuz fotoğraf istedi!

Okulda şoke eden iddia!

Çocuğu için bilet isteyen kondüktörü iterek otobüsten attı

Çocuğu için bilet isteyen kondüktörü iterek otobüsten attı

'Ping Pong' bebeğin hayatını kurtardı

Annesinin gömdüğü bebeği kurtardı

Trump'ın 2018 yılındaki geliri 434 milyon dolar

Beyaz Saray açıkladı! İşte Trump'ın geliri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.