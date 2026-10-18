Moto G47 Power'ın bataryası ortaya çıktı: Moto G47'den çok daha büyük!

Motorola'nın nisan ayında piyasaya sürdüğü Moto G47'nin ardından seriye katılacak Moto G47 Power hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

MOTO G47 POWER, 6.790 MAH BATARYAYLA GELECEK

Şirketin yayımladığı Avrupa Enerji Etiketi belgelerine göre cihaz, 6.790 mAh olarak derecelendirilmiş bir bataryaya sahip olacak. Motorola'nın bu kapasiteyi pazarlama materyallerinde 6.900 mAh veya 7.000 mAh tipik kapasite olarak duyurması bekleniyor.

Bu değer, standart Moto G47'nin 5.200 mAh kapasiteli bataryasına kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor. Üstelik yeni model yalnızca batarya kapasitesiyle değil, şarj hızıyla da öne çıkacak. Moto G47'de 20 W şarj desteği bulunurken Moto G47 Power, 33 W hızlı şarj desteği sunacak.

Toza ve su sıçramalarına karşı koruma derecesi açısından ise iki model arasında fark bulunmayacak. Moto G47 Power, standart modelde olduğu gibi IP64 derecesine sahip olacak.

MOTO G47 POWER'IN DİĞER ÖZELLİKLERİ NELER?

Geçen ay Avrupa'da bir perakendecinin erken yayımladığı ürün listelemesi, Moto G47 Power'ın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla sunulacağını ortaya koymuştu. Ancak telefonun işlemcisi, ekranı ve kamera özellikleri gibi diğer teknik ayrıntıları henüz bilinmiyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse mevcut Moto G47, 6,67 inç büyüklüğünde, 720 x 1604 piksel çözünürlüğe sahip bir LCD ekranla geliyor. Ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1.050 nit tepe parlaklık sunuyor.

Dimensity 6300 işlemciden güç alan Moto G47'nin arka tarafında 108 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik selfie kamerası yer alıyor.

Moto G47 Power'ın bu donanım özelliklerinden hangilerini paylaşacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak yeni modelin batarya kapasitesi ve şarj hızı konusunda standart Moto G47'nin önüne geçeceği şimdiden belli.

Kaynak: GSMArena

Fotoğraflar: Moto G47