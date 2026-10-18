Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

2,5 yıldır idrarını yapamıyor: Göbek deliğinden boşaltacak!

İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki Evan Francis, nadir görülen Fowler sendromu nedeniyle 2,5 yıldır normal şekilde idrarını yapamıyor. Mesanesinin boşalmasını engelleyen hastalık nedeniyle karnı şişen ve hamileliğinin son aylarındaki gibi görünen Francis, yaşadığı zorlu süreci anlattı.

2,5 yıldır idrarını yapamıyor: Göbek deliğinden boşaltacak!
Çiğdem Berfin Sevinç

2023 yılının sonunda sırt ağrısı ve karında şişlik şikayetleri başlayan Francis, aylarca doğru teşhis konulmasını bekledi. Şubat 2024'te hastaneye başvurduğunda mesanesinde bir litre idrar biriktiği tespit edildi. İdrar, tıbbi müdahaleyle boşaltıldı.
Temmuz 2024'te yapılan testler sonucunda Fowler sendromu teşhisi konulan

2,5 yıldır idrarını yapamıyor: Göbek deliğinden boşaltacak! 1

Francis'in hayatı değişti. Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren genç kadın, Ağustos 2024'te sepsis nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından mesanesindeki idrarı boşaltmak için karnının alt kısmından yerleştirilen bir kateter kullanmaya başladı.

AMELİYAT SIRASI BEKLİYOR

Aralık 2025'te mesane kaslarını uyarmak amacıyla elektronik bir cihaz yerleştirilen Francis'te tedavi başarılı olmadı. Genç kadın, idrarını göbek deliğinden boşaltmasını sağlayacak bir ameliyat için bekleme listesine alındı.

2,5 yıldır idrarını yapamıyor: Göbek deliğinden boşaltacak! 2

Yaşadığı durumun psikolojisini ve özgüvenini olumsuz etkilediğini belirten Francis, idrar yapamama sorununun yeterince konuşulmadığını söyledi. Hastalığın neden ortaya çıktığının da bilinmediğini ifade eden Francis, bu konuda daha fazla araştırma yapılmasını istedi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bataryası ortaya çıktı: O modelden çok daha büyük olacak!Bataryası ortaya çıktı: O modelden çok daha büyük olacak!
Ekran özellikleri belli oldu: Dünyada bir ilk!Ekran özellikleri belli oldu: Dünyada bir ilk!

Anahtar Kelimeler:
idrar göbek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.