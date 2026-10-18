2,5 yıldır idrarını yapamıyor: Göbek deliğinden boşaltacak!

2023 yılının sonunda sırt ağrısı ve karında şişlik şikayetleri başlayan Francis, aylarca doğru teşhis konulmasını bekledi. Şubat 2024'te hastaneye başvurduğunda mesanesinde bir litre idrar biriktiği tespit edildi. İdrar, tıbbi müdahaleyle boşaltıldı.

Temmuz 2024'te yapılan testler sonucunda Fowler sendromu teşhisi konulan

Francis'in hayatı değişti. Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren genç kadın, Ağustos 2024'te sepsis nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından mesanesindeki idrarı boşaltmak için karnının alt kısmından yerleştirilen bir kateter kullanmaya başladı.

AMELİYAT SIRASI BEKLİYOR

Aralık 2025'te mesane kaslarını uyarmak amacıyla elektronik bir cihaz yerleştirilen Francis'te tedavi başarılı olmadı. Genç kadın, idrarını göbek deliğinden boşaltmasını sağlayacak bir ameliyat için bekleme listesine alındı.

Yaşadığı durumun psikolojisini ve özgüvenini olumsuz etkilediğini belirten Francis, idrar yapamama sorununun yeterince konuşulmadığını söyledi. Hastalığın neden ortaya çıktığının da bilinmediğini ifade eden Francis, bu konuda daha fazla araştırma yapılmasını istedi.