2019’un en ucuz sıfır dizel otomobilleri

Ülkemizde dizel otomobillerin, benzinli ya da hibrit otomobillere nazaran çok daha fazla tercih edildiği inkar edilemez bir gerçek. Dünya geneline baktığımızda bazı ülkelerin dizel otomobilleri yasaklamayı düşündüğünü görüyoruz. Çünkü motorinle çalışan dizel motorlar, benzinli ya da hibrit motorlara oranla çevreye çok daha fazla zarar veriyor.
Şimdilik Türkiye’nin dizel otomobilleri yasaklama gibi bir düşüncesi yok. O yüzden ülkemizde dizel motora sahip otomobillere olan ilgi azalmak yerine artmaya devam ediyor. Elbette bu durumun temel nedeni, dizel otomobillerin benzinli otomobillere göre çok daha az yakması.
Gerçi son zamanlarda benzin ve mazot fiyatlarının kafa kafaya gitmesi, kullanıcıların dizel yerine benzinli otomobilleri seçmesine neden olabiliyor. Çünkü bir otomobilin dizel ve benzinli versiyonu arasında hayli fiyat farkı bulunuyor.
Geçtiğimiz gün yayınladığımız bir yazıda 2019’un en ucuz benzinli otomobillerini sizlerle paylaşmıştık. Dilerseniz bu yazıya aşağıdan göz atabilirsiniz.
Bugün ki yazımızda ise biten kampanyalar sonrasında en ucuz sıfır dizel otomobiller listesiyle karşınızdayız.
Malum ÖTV indirimi 3 ay daha uzatıldı. Fakat otomobil üreticilerinin Aralık ayı sonuna kadar devam ettirdikleri kampanyalar yeni yıl ile birlikte sona erdi. Kampanyalar bitince otomobil fiyatları da doğal olarak arttı.
Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri en ucuz sıfır dizel otomobiller listemizle başbaşa bırakalım. Bu arada dip not olarak belirtelim. En ucuz sıfır dizel otomobiller listemizi hazırlarken markaların dizel motora sahip en boş modellerini baz aldık. Yani listedeki bazı araçlarda klima bile opsiyonlu olabilir.
Ford Fiesta
Model: 1.5L TDCi
Fiyat: 98.000TL
Renault Clio
Model: Joy 1.5 dCi 75bg
Fiyat: 84.900 TL (Hurda Teşvikli Fiyat)
Dacia Sandero
Model: Stepway 1.5 Blue dCi 95 bg
Fiyat: 85.900 TL (Hurda Teşvikli Fiyat)
Fiat Egea Sedan
Model: Easy 1.3 M.Jet 95 HP
Fiyat: 95.100 TL (Hurda Teşvikli Fiyat)
Hyundai i20
Model: 1.4 CRDI 6 İleri Düz Jump
Fiyat: 88.187 TL
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