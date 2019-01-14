2019’un en ucuz sıfır dizel otomobilleri

Ülkemizde dizel otomobillerin, benzinli ya da hibrit otomobillere nazaran çok daha fazla tercih edildiği inkar edilemez bir gerçek. Dünya geneline baktığımızda bazı ülkelerin dizel otomobilleri yasaklamayı düşündüğünü görüyoruz. Çünkü motorinle çalışan dizel motorlar, benzinli ya da hibrit motorlara oranla çevreye çok daha fazla zarar veriyor.

Şimdilik Türkiye’nin dizel otomobilleri yasaklama gibi bir düşüncesi yok. O yüzden ülkemizde dizel motora sahip otomobillere olan ilgi azalmak yerine artmaya devam ediyor. Elbette bu durumun temel nedeni, dizel otomobillerin benzinli otomobillere göre çok daha az yakması.

Gerçi son zamanlarda benzin ve mazot fiyatlarının kafa kafaya gitmesi, kullanıcıların dizel yerine benzinli otomobilleri seçmesine neden olabiliyor. Çünkü bir otomobilin dizel ve benzinli versiyonu arasında hayli fiyat farkı bulunuyor.

Geçtiğimiz gün yayınladığımız bir yazıda 2019’un en ucuz benzinli otomobillerini sizlerle paylaşmıştık. Dilerseniz bu yazıya aşağıdan göz atabilirsiniz.