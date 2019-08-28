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2019 yazı boyunca Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar açıklandı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 28.08.2019 10:50 | Son Güncelleme

2019 yazının dünya genelinde en çok dinlenen şarkısı Shawn Mendes ve Camila Cabello’nun Señorita şarkısı olurken, Türkiye’de 2019 yazına Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” adlı şarkısı damga vurdu. Yaz boyunca Türkiye’de en çok dinlenen 20 şarkının ilk 10’u tamamen Türkçe şarkılardan oluştu, rap ise en çok dinlenen müzik türü olarak öne çıktı.

2019 yazı boyunca Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar açıklandı!

Shawn Mendes ve Camila Cabello’nun ikinci düetleri “Señorita” tüm şarkıları geride bırakarak, 2019 yazının Spotify’da en çok dinlenen şarkısı oldu. Haziran ayında müzikseverlerle buluşmasının ardından bugüne kadar elde ettiği 565 milyon dinlenme rakamı ile bu hit şarkı, üst üste sekiz hafta boyunca Spotify Global Top 50 listesinin tepesinde yer aldı (Shawn Mendes’in “Señorita”nın dünya genelinde yazın en çok dinlenen şarkısı olmasıyla ilgili söylediklerini Spotify’ın blogu For the Record üzerinden izleyebilirsiniz).

NORM ENDER DAMGA VURDU

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Dünya genelinde hit olan “Señorita”, Türkiye listesinde 12’nci sırada yer alırken, Türkiye’de 2019 yazına damga vuran şarkı, rap sanatçısı Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” adlı şarkısı oldu. Norm Ender’i ise Reynmen’in Ela’sı ve MERO’nun “Olabilir” şarkısı takip etti. Yaz boyunca Türkiye’de en çok dinlenen 20 şarkı arasında Türkçe rap şarkılar öne çıkarken, Feride Hilal Akın’ın Yok Yok ve Ufuk Beydemir ‘in Ay Tenli Kadın adlı şarkıları da pop tarzında listeye giren şarkılar arasında yer aldı. Global listede gördüğümüz yabancı şarkılardan sadece “Señorita” ve bad guy Türkiye listesinde kendine yer bulabildi.

ED SHEERAN ve JUSTİN BİEBER'IN DÜETİ DÜNYA'DA İKİNCİ OLDU

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Müzikseverler kuzey yarım kürenin sıcak aylarında dünya genelinde bir diğer düeti daha beğendiler: Ed Sheeran ve Justin Bieber’ın “I Don’t Care”i, 2019 yazında Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen ikinci şarkı olurken, Billie Eilish’ten “bad guy” yazın hit şarkıları arasında üçüncü sıraya yerleşti.

PANİNİ ADLI ŞARKI BÜYÜK SÜKSE YAPTI

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Bir başka tebrik de baharda dinleyiciler ile buluşan ve hit olan “Old Town Road” ile çıkış yakalayan rap şarkıcısı Lil Nas X’e gitmeli zira kendisinin Billy Ray Cyrus ile birlikte imza attığı remix, yazın dünya genelinde en çok dinlenen 4’üncü şarkısı olarak hafızalara kazındı. Lil Nas X, sadece tek şarkılık sanatçı olmadığını kanıtlayacak şekilde, bu remix çalışmasından hemen sonra pazarda yer alan single çalışması “Panini” ile büyük sükse yaparak Spotify’ın dünya genelinde en çok dinlenen yaz şarkıları listesindeki yerini aldı. Lizzo da oldukça parlak bir yıl geçirdi ve bu yaz rüzgar gibi esen hit şarkısı “Truth Hurts” ile heyecan yarattı. İskoçyalı sarkıcı ve söz yazarı, Lewis Capaldi’nin “Someone You Loved” adlı piyano baladı ise bu yaz boyunca ne kadar dinleseler de müzikseverlere yetmedi.

Spotify’da dünya genelinde yaz boyunca en çok dinlenen şarkıların yer aldığı Songs of the Summer çalma listesindeki TOP 20 şarkıyı dinleyerek, bu yazı yeniden yaşayabilirsiniz:

Dünya genelinde bu yaz en çok dinlenen şarkılar (1 Haziran – 20 Ağustos 2019):

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  1. “Señorita” - Camila Cabello, Shawn Mendes
  2. “I Don't Care (with Justin Bieber)” - Ed Sheeran, Justin Bieber
  3. “bad guy” - Billie Eilish
  4. “Old Town Road - Remix” - Billy Ray Cyrus, Lil Nas X
  5. “Callaita” - Bad Bunny, Tainy
  6. “Beautiful People (feat. Khalid)” - Ed Sheeran, Khalid
  7. “Otro Trago” - Darell, Sech
  8. “Someone You Loved” - Lewis Capaldi
  9. “Goodbyes (Feat. Young Thug)” - Post Malone, Young Thug
  10. “Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse” - Post Malone, Swae Lee
  11. “Ransom” - Lil Tecca
  12. “Soltera - Remix” - Bad Bunny, Daddy Yankee, Lunay
  13. “If I Can't Have You” - Shawn Mendes
  14. “Money In The Grave (Drake ft. Rick Ross)” - Drake, Rick Ross
  15. “Con Calma” - Daddy Yankee, Snow
  16. “Piece Of Your Heart” - Goodboys, MEDUZA
  17. “Truth Hurts” - Lizzo
  18. “Never Really Over” - Katy Perry
  19. “Loco Contigo” (feat. J. Balvin & Tyga) - DJ Snake, J Balvin, Tyga
  20. “Panini” - Lil Nas X

Türkiye’de bu yaz en çok dinlenen şarkılar:

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  1. Mekanın Sahibi - Norm Ender
  2. Ela - Reynmen
  3. Olabilir - MERO
  4. Yok Yok - Feride Hilal Akın
  5. Bırakman Doğru Mu - Anıl Piyancı, Zeynep Bastık
  6. Felaket - Ezhel
  7. Ay Tenli Kadın - Ufuk Beydemir
  8. Yeniden - BEGE, Nova Norda
  9. Demet Akalın - Ben Fero
  10. Nasılsın Aşkta? - Aleyna Tilki
  11. bad guy - Billie Eilish
  12. Señorita - Camila Cabello, Shawn Mendes
  13. Biladerim İçin - Ben Fero
  14. Nokta - Ersay Üner
  15. Tebrikler - Merve Özbey
  16. JENGA - Ben Fero, Khontkar
  17. 3 2 1 - Ben Fero
  18. Böyle Sever - Kahraman Deniz
  19. Yaramızda Kalsın - Merve Özbey
  20. Neyim Var Ki - Ceza (feat. Sagopa
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