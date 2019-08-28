2019 yazı boyunca Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar açıklandı!

Shawn Mendes ve Camila Cabello’nun ikinci düetleri “Señorita” tüm şarkıları geride bırakarak, 2019 yazının Spotify’da en çok dinlenen şarkısı oldu. Haziran ayında müzikseverlerle buluşmasının ardından bugüne kadar elde ettiği 565 milyon dinlenme rakamı ile bu hit şarkı, üst üste sekiz hafta boyunca Spotify Global Top 50 listesinin tepesinde yer aldı (Shawn Mendes’in “Señorita”nın dünya genelinde yazın en çok dinlenen şarkısı olmasıyla ilgili söylediklerini Spotify’ın blogu For the Record üzerinden izleyebilirsiniz).
NORM ENDER DAMGA VURDU
Dünya genelinde hit olan “Señorita”, Türkiye listesinde 12’nci sırada yer alırken, Türkiye’de 2019 yazına damga vuran şarkı, rap sanatçısı Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” adlı şarkısı oldu. Norm Ender’i ise Reynmen’in Ela’sı ve MERO’nun “Olabilir” şarkısı takip etti. Yaz boyunca Türkiye’de en çok dinlenen 20 şarkı arasında Türkçe rap şarkılar öne çıkarken, Feride Hilal Akın’ın Yok Yok ve Ufuk Beydemir ‘in Ay Tenli Kadın adlı şarkıları da pop tarzında listeye giren şarkılar arasında yer aldı. Global listede gördüğümüz yabancı şarkılardan sadece “Señorita” ve bad guy Türkiye listesinde kendine yer bulabildi.
ED SHEERAN ve JUSTİN BİEBER'IN DÜETİ DÜNYA'DA İKİNCİ OLDU
Müzikseverler kuzey yarım kürenin sıcak aylarında dünya genelinde bir diğer düeti daha beğendiler: Ed Sheeran ve Justin Bieber’ın “I Don’t Care”i, 2019 yazında Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen ikinci şarkı olurken, Billie Eilish’ten “bad guy” yazın hit şarkıları arasında üçüncü sıraya yerleşti.
PANİNİ ADLI ŞARKI BÜYÜK SÜKSE YAPTI
Bir başka tebrik de baharda dinleyiciler ile buluşan ve hit olan “Old Town Road” ile çıkış yakalayan rap şarkıcısı Lil Nas X’e gitmeli zira kendisinin Billy Ray Cyrus ile birlikte imza attığı remix, yazın dünya genelinde en çok dinlenen 4’üncü şarkısı olarak hafızalara kazındı. Lil Nas X, sadece tek şarkılık sanatçı olmadığını kanıtlayacak şekilde, bu remix çalışmasından hemen sonra pazarda yer alan single çalışması “Panini” ile büyük sükse yaparak Spotify’ın dünya genelinde en çok dinlenen yaz şarkıları listesindeki yerini aldı. Lizzo da oldukça parlak bir yıl geçirdi ve bu yaz rüzgar gibi esen hit şarkısı “Truth Hurts” ile heyecan yarattı. İskoçyalı sarkıcı ve söz yazarı, Lewis Capaldi’nin “Someone You Loved” adlı piyano baladı ise bu yaz boyunca ne kadar dinleseler de müzikseverlere yetmedi.
Spotify’da dünya genelinde yaz boyunca en çok dinlenen şarkıların yer aldığı Songs of the Summer çalma listesindeki TOP 20 şarkıyı dinleyerek, bu yazı yeniden yaşayabilirsiniz:
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