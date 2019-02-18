2019 yılı Kasımpaşa'ya yaramadı

Sezonun ilk yarısına ligde 4’te 4 yaparak başlayan, Başakşehir ve Beşiktaş gibi güçlü rakiplerini evinde deviren Kasımpaşa’da ikinci yarı işler yolunda gitmedi. Devreyi 29 puan toplayıp 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa, 2019 yılında ligde galibiyet yüzü görmedi.
Sezonun ikinci yarısında Başakşehir’e 2-0, Sivasspor’a 3-1, Ankaragücü’ne 3-0 mağlup olan Kasımpaşa, son yenilgisini de dün Galatasaray’a karşı evinde 4-1’lk skorla aldı. Ligde ikinci yarı 3 puan sevinci yaşayamayan lacivert-beyazlılar, 2019 yılındaki tek galibiyetini ise Türkiye Kupası’nda 24 Ocak’ta evinde Alanyaspor’a karşı oynadığı maçta aldı.
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