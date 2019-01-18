2019 yılında kesinlikle kurtulmamız gereken 19 şey

İşte daha fazla uzatmadan asap bozan 19 şey listesini sizlere açıklıyoruz...
1) Sahte reklamlar! Asla satın almanın mümkün olmadığı o ucuz cep telefonu reklamı!
2) En değersiz eşyanın bile çevresine sarılan ve açmanın mümkün olmadığı plastik ambalaj!
3) Ekranda sürekli çıkan reklamlar! Tam kapatırken yenisi çıkıyor ve bakmak istediğiniz sayfadan uzaklaşıyorsunuz!
4) Kapak sorunu! Açılırken büyük çaba isteyen ve her seferinde üzerinize dökülmesine sebep olan vakumlu kapaklar
5) Açılır pencere! Tüm sayfayı kaplayan 'Abone olun' mesajları
6) Reklamların gösteriden uzun sürmesi!
7) Çocuklara slime hediye edilmesi!
8) Müşteri hizmetlerinde koybolmak...
9) 30 saniyelik video için iki dakikalık reklam izlemek zorunda olmak!
10) Sahte cepli kıyafetler! Gerçekten NEDENN?
11)Sosis paketi ve sandviç ekmeği paketinin arasındaki sayı eşitsizliği!
12) Bir web sitesini ziyaret ederken veya bir servisi kullanırken zorunlu e-posta istemesi! Bazı doktorlar ve diş hekimleri sitesi bile şimdi yapmayı zorunlu kılıyor!
13) Etkileti çıkardığınızda yapış yapış tortu kalması!
14) Gereksinim duyduğunuz yararlı bilgilere ulaşmak için 20 dakika süren gereksiz YouTube videoları izlemek.
15) Yemek bloggerlarının tarife geçmeden önce uzun uzun hayat hikayelerini anlatması
16) Ücretsiz deneme satın alabilmek için kredi kartı bilgilerinizi girmek zorunda kalmak!
17) Otomatik çağrılar
18) Şifrenizi değiştirmenizi zorunlu kılan zorunlu şifre gereksinimleri! Hangisinin hangi web sitesine ait olduğunu bilmeyen 20 farklı şifre. Tam bir kabus...
19) Çağrı merkezindeki o kötü müziği dinlerken sesin kesilmesiyle gelen umut ve sonrasında 'Beklediğiniz için teşekkür ederim' diyet sesli yanıt sisteminin yarattığı hayal kırıklığı....
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