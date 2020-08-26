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2020-2021 Sezonu'nun fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri...

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.08.2020 21:24 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 2020-2021 Sezonu'nun fikstür çekimi Riva'da gerçekleştirildi. İşte derbi tarihleri ve tüm detaylar...

2020-2021 Sezonu'nun fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri...

TFF, 2020-2021 Sezonu'nun fikstür çekimi gerçekleştirdi. Süper Lig'in başlama tarihi de açıklandı. 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak'ta tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs'ta tamamlanacak.

-Süper Lig’de yeni sezonda 14. haftadan itibaren toplam 9 kez hafta içi maçları da oynanacak.
-Her takımın iki hafta bay (maç yapmadan) geçeceği sezon toplamda 42 hafta üzerinden oynanacak.

SEZON TAKVİMİ ÖZETİ

Başlangıç: 11 Eylül 2020
İlk yarı bitiş: 24 Ocak 2021
İkinci yarı başlangıç: 29 Ocak 2021
Sezon sonu: 16 Mayıs 2021

DERBİ TARİHLERİ

  1. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
  2. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
  3. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
  4. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
  5. hafta: Trabzonspor - Galatasaray
  6. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

SÜPER LİG'DE MAÇ TAKVİMİ

1hafta

2hafta

3hafta

4hafta

5hafta

6hafta

7hafta

8hafta

9hafta

10 hafta

11hafta

12hafta

13hafta

14hafta

15hafta

16hafta

17hafta

18afta

19hafta

20hafta

21hafta

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İnşallah FENERBAHÇE galatasaray derbisi 19.hafta olur
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