2020-2021 Sezonu'nun fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri...

TFF, 2020-2021 Sezonu'nun fikstür çekimi gerçekleştirdi. Süper Lig'in başlama tarihi de açıklandı. 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak'ta tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs'ta tamamlanacak.
-Süper Lig’de yeni sezonda 14. haftadan itibaren toplam 9 kez hafta içi maçları da oynanacak.
-Her takımın iki hafta bay (maç yapmadan) geçeceği sezon toplamda 42 hafta üzerinden oynanacak.
Başlangıç: 11 Eylül 2020
İlk yarı bitiş: 24 Ocak 2021
İkinci yarı başlangıç: 29 Ocak 2021
Sezon sonu: 16 Mayıs 2021
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