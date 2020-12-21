2020’nin en yüksek hasılat yapan 20 bağımsız filmi

Sinemalar açısından 2020 yılı tarihin en kötü yılı olarak kayda geçti. Dünyanın dört bir tarafında sinema salonları sınırlı sayıda açık kalırken, ülkemizde dahil olmak üzere büyük bir çoğunluğu hala kapalı. Buna rağmen, yılın başında ve yaz ayından ilk salgın dalgasının sonunda insanlar bir şekilde özlediğinden sinemaya gitti. Elbette giden izleyici sayısının normal zamanla uzaktan yakından alakası yoktu ama Tenet gibi bazı filmler uluslararası gişede nispeten yüz güldürmeyi başardı.
Beyazperde’nin verdiği BoxOfficeMojo verilerine göre, Amerika ve Kanada gibi büyük pazarlarda salgının olmadığı ya da ikinci dalga öncesi biraz rahatlandığı dönemde bağımsız filmler daha çok iş yaptı. Büyük bütçeli yapımların çoğu vizyonunu erteledi ya da iptal etti, hatta direkt ev sinemasına gelenler de oldu ama bağımsız filmlerin çoğu az da olsa izleyiciyle salonlarda buluştu. Peki bu filmlerin hangileri daha yüksek bir hasılat elde etti. Tabii ki, yılın ilk üç ayında gösterime giren ya da 2019 yılından sarkan filmler daha avantajlıydı. Listemize göz atalım ve sorunun cevabını bulalım. İşte, 2020 yılında en yüksek hasılatı yapan 20 bağımsız film!
Dağıtımcı: STX Entertainment
Bütçe: $ 22M
Vizyon Tarihi: 24 Ocak
Salon Sayısı: 2,165
ABD + Kanada Hasılatı: 36,471,397 Dolar
2- Unhinged (Dengesiz)
Dağıtımcı: Solstice Studios
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 14 Ağustos
Salon Sayısı: 299
ABD + Kanada Hasılatı: 20,831,465 Dolar
3- The War with Grandpa
Dağıtımcı: 101 Studios
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 9 Ekim
Salon Sayısı: 2,250
ABD + Kanada Hasılatı: 17,962,824 Dolar
4- Gretel & Hansel
Dağıtımcı: United Artists Releasing
Bütçe: 5 Milyon Dolar
Vizyon Tarihi: 31 Ocak
Salon Sayısı: 3,007
ABD + Kanada Hasılatı: 15,347,654 Dolar
5- Honest Thief (Dürüst Hırsız)
Dağıtımcı: Open Road Films
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 16 Ekim
Salon Sayısı: 2,425
ABD + Kanada Hasılatı: 14,020,991 Dolar
6- Brahms: The Boy II
Dağıtımcı: STX Entertainment
Bütçe: 10 Milyon Dolar
Vizyon Tarihi: 21 Şubat
Salon Sayısı: 2,151
ABD + Kanada Hasılatı: 13,824,120 Dolar
7- Emma
Dağıtımcı: Focus Features
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 21 Şubat
Salon Sayısı: 5
ABD + Kanada Hasılatı: 10,055,355 Dolar
8- I Still Believe (Aşka İnan)
Dağıtımcı: Lionsgate
Bütçe: 12 Milyon Dolar
Vizyon Tarihi: 13 Mart
Salon Sayısı: 3,250
ABD + Kanada Hasılatı: 9,868,521 Dolar
9- Let Him Go (Gitmesine İzin Ver)
Dağıtımcı: Focus Features
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 6 Kasım
Salon Sayısı: 2,454
ABD + Kanada Hasılatı: 9,209,930 Dolar
10- Come Play
Dağıtımcı: Focus Features
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 30 Ekim
Salon Sayısı: 2,138
ABD + Kanada Hasılatı: 9,209,835 Dolar
11- Downhill (Yokuş Aşağı)
Dağıtımcı: Searchlight Pictures
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 14 Şubat
Salon Sayısı: 2,301
ABD + Kanada Hasılatı: 8,287,061 Dolar
12- Weathering with You
Dağıtımcı: GKIDS
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 15 Ocak
Salon Sayısı: 486
ABD + Kanada Hasılatı: 7,798,743 Dolar
13- The Broken Hearts Gallery
Dağıtımcı: Sony
Bütçe: belirsiz
Vizyon Tarihi: 11 Eylül
Salon Sayısı: 2,209
ABD + Kanada Hasılatı: 4,067,442 Dolar
14- Infidel
Dağıtımcı: Cloudburst Entertainment
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 18 Eylül
Salon Sayısı: 1,724
ABD + Kanada Hasılatı: 4,051,136 Dolar
15- Portrait of a Lady on Fire (Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi)
Dağıtımcı: Neon
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 14 Şubat
Salon Sayısı: 39
ABD + Kanada Hasılatı: 3,641,251 Dolar
16- Bill & Ted Face the Music
Dağıtımcı: United Artists Releasing
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 28 Ağustos
Salon Sayısı: 1,007
ABD + Kanada Hasılatı: 3,498,714 Dolar
17- 2020 Oscar Nominated Short Films
Dağıtımcı: Magnolia Pictures
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 31 Ocak
Salon Sayısı: 465
ABD + Kanada: 3,306,611 Dolar
18- The Last Full Measure
Dağıtımcı: Roadside Attractions
Bütçe: 20 Milyon Dolar
Vizyon Tarihi: 24 Ocak
Salon Sayısı: 614
ABD + Kanada Hasılatı: 2,949,212 Dolar
19- Words on Bathroom Walls
Dağıtımcı: Roadside Attractions
Bütçe: Belirsiz
Vizyon : 21 Ağustos
Salon Sayısı: 924
ABD + Kanada Hasılatı: 2,542,344 Dolar
20- The Personal History of David Copperfield
Dağıtımcı: Searchlight Pictures
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 28 Ağustos
Salon Sayısı: 1,360
ABD + Kanada: 1,876,298 Dolar
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