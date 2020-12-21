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2020’nin en yüksek hasılat yapan 20 bağımsız filmi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 21.12.2020 13:54 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs pandemisinden en büyük zararı gören sektörlerden biri sinemalar oldu. 2020 yılı boyunca sinemaların çoğu kapalı olsa da sınırlı sayıda film vizyona çıktı. Karşınızda 2020’nin en yüksek hasılat yapan 20 bağımsız filmi.

Sinemalar açısından 2020 yılı tarihin en kötü yılı olarak kayda geçti. Dünyanın dört bir tarafında sinema salonları sınırlı sayıda açık kalırken, ülkemizde dahil olmak üzere büyük bir çoğunluğu hala kapalı. Buna rağmen, yılın başında ve yaz ayından ilk salgın dalgasının sonunda insanlar bir şekilde özlediğinden sinemaya gitti. Elbette giden izleyici sayısının normal zamanla uzaktan yakından alakası yoktu ama Tenet gibi bazı filmler uluslararası gişede nispeten yüz güldürmeyi başardı.

Bu listede Esaretin Bedeli yok! Eleştirmenlere göre tüm zamanların en iyi 50 filmiBu listede Esaretin Bedeli yok! Eleştirmenlere göre tüm zamanların en iyi 50 filmi

Beyazperde’nin verdiği BoxOfficeMojo verilerine göre, Amerika ve Kanada gibi büyük pazarlarda salgının olmadığı ya da ikinci dalga öncesi biraz rahatlandığı dönemde bağımsız filmler daha çok iş yaptı. Büyük bütçeli yapımların çoğu vizyonunu erteledi ya da iptal etti, hatta direkt ev sinemasına gelenler de oldu ama bağımsız filmlerin çoğu az da olsa izleyiciyle salonlarda buluştu. Peki bu filmlerin hangileri daha yüksek bir hasılat elde etti. Tabii ki, yılın ilk üç ayında gösterime giren ya da 2019 yılından sarkan filmler daha avantajlıydı. Listemize göz atalım ve sorunun cevabını bulalım. İşte, 2020 yılında en yüksek hasılatı yapan 20 bağımsız film!

1- The Gentlemen

Dağıtımcı: STX Entertainment
Bütçe: $ 22M
Vizyon Tarihi: 24 Ocak
Salon Sayısı: 2,165
ABD + Kanada Hasılatı: 36,471,397 Dolar

2- Unhinged (Dengesiz)

Dağıtımcı: Solstice Studios
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 14 Ağustos
Salon Sayısı: 299
ABD + Kanada Hasılatı: 20,831,465 Dolar

3- The War with Grandpa

Dağıtımcı: 101 Studios
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 9 Ekim
Salon Sayısı: 2,250
ABD + Kanada Hasılatı: 17,962,824 Dolar

4- Gretel & Hansel

Dağıtımcı: United Artists Releasing
Bütçe: 5 Milyon Dolar
Vizyon Tarihi: 31 Ocak
Salon Sayısı: 3,007
ABD + Kanada Hasılatı: 15,347,654 Dolar

5- Honest Thief (Dürüst Hırsız)

Dağıtımcı: Open Road Films
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 16 Ekim
Salon Sayısı: 2,425
ABD + Kanada Hasılatı: 14,020,991 Dolar

6- Brahms: The Boy II

Dağıtımcı: STX Entertainment
Bütçe: 10 Milyon Dolar
Vizyon Tarihi: 21 Şubat
Salon Sayısı: 2,151
ABD + Kanada Hasılatı: 13,824,120 Dolar

7- Emma

Dağıtımcı: Focus Features
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 21 Şubat
Salon Sayısı: 5
ABD + Kanada Hasılatı: 10,055,355 Dolar

8- I Still Believe (Aşka İnan)

Dağıtımcı: Lionsgate
Bütçe: 12 Milyon Dolar
Vizyon Tarihi: 13 Mart
Salon Sayısı: 3,250
ABD + Kanada Hasılatı: 9,868,521 Dolar

9- Let Him Go (Gitmesine İzin Ver)

Dağıtımcı: Focus Features
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 6 Kasım
Salon Sayısı: 2,454
ABD + Kanada Hasılatı: 9,209,930 Dolar

10- Come Play

Dağıtımcı: Focus Features
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 30 Ekim
Salon Sayısı: 2,138
ABD + Kanada Hasılatı: 9,209,835 Dolar

11- Downhill (Yokuş Aşağı)

Dağıtımcı: Searchlight Pictures
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 14 Şubat
Salon Sayısı: 2,301
ABD + Kanada Hasılatı: 8,287,061 Dolar

12- Weathering with You

Dağıtımcı: GKIDS
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 15 Ocak
Salon Sayısı: 486
ABD + Kanada Hasılatı: 7,798,743 Dolar

13- The Broken Hearts Gallery

Dağıtımcı: Sony
Bütçe: belirsiz
Vizyon Tarihi: 11 Eylül
Salon Sayısı: 2,209
ABD + Kanada Hasılatı: 4,067,442 Dolar

14- Infidel

Dağıtımcı: Cloudburst Entertainment
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 18 Eylül
Salon Sayısı: 1,724
ABD + Kanada Hasılatı: 4,051,136 Dolar

15- Portrait of a Lady on Fire (Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi)

Dağıtımcı: Neon
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 14 Şubat
Salon Sayısı: 39
ABD + Kanada Hasılatı: 3,641,251 Dolar

16- Bill & Ted Face the Music

Dağıtımcı: United Artists Releasing
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 28 Ağustos
Salon Sayısı: 1,007
ABD + Kanada Hasılatı: 3,498,714 Dolar

17- 2020 Oscar Nominated Short Films

Dağıtımcı: Magnolia Pictures
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 31 Ocak
Salon Sayısı: 465
ABD + Kanada: 3,306,611 Dolar

18- The Last Full Measure

Dağıtımcı: Roadside Attractions
Bütçe: 20 Milyon Dolar
Vizyon Tarihi: 24 Ocak
Salon Sayısı: 614
ABD + Kanada Hasılatı: 2,949,212 Dolar

19- Words on Bathroom Walls

Dağıtımcı: Roadside Attractions
Bütçe: Belirsiz
Vizyon : 21 Ağustos
Salon Sayısı: 924
ABD + Kanada Hasılatı: 2,542,344 Dolar

20- The Personal History of David Copperfield

Dağıtımcı: Searchlight Pictures
Bütçe: Belirsiz
Vizyon Tarihi: 28 Ağustos
Salon Sayısı: 1,360
ABD + Kanada: 1,876,298 Dolar

2020 Yılının En Yüksek Hasılat Yapan 20 Bağımsız Filmi

1-The Gentlemen

1-The Gentlemen
36,471,397 Dolar

2-Unhinged

2-Unhinged
20,831,465 Dolar

3-The War with Grandpa

3-The War with Grandpa
17,962,824 Dolar

4-Gretel & Hansel

4-Gretel & Hansel
15,347,654 Dolar

5-Honest Thief

5-Honest Thief
14,020,991 Dolar

6-Brahms: The Boy II

6-Brahms: The Boy II
13,824,120 Dolar

7-Emma

7-Emma
10,055,355 Dolar

8-I Still Believe

8-I Still Believe
9,868,521 Dolar

9-Let Him Go

9-Let Him Go
9,209,930 Dolar

10-Come Play

10-Come Play
9,209,835 Dolar

11-Downhill

11-Downhill
8,287,061 Dolar

12-Weathering with You

12-Weathering with You
7,798,743 Dolar

13-The Broken Hearts Gallery

13-The Broken Hearts Gallery
4,067,442 Dolar

14-Infidel

14-Infidel
4,051,136 Dolar

15-Portrait of a Lady on Fire

15-Portrait of a Lady on Fire
3,641,251 Dolar

16-Bill & Ted Face the Music

16-Bill & Ted Face the Music
3,498,714 Dolar

17-2020 Oscar Nominated Short Films

17-2020 Oscar Nominated Short Films
3,306,611 Dolar

18-The Last Full Measure

18-The Last Full Measure
2,949,212 Dolar

19-Words on Bathroom Walls

19-Words on Bathroom Walls
2,542,344 Dolar

20-The Personal History of David Copperfield

20-The Personal History of David Copperfield
1,876,298 Dolar
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