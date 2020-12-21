2020’nin en yüksek hasılat yapan 20 bağımsız filmi

Sinemalar açısından 2020 yılı tarihin en kötü yılı olarak kayda geçti. Dünyanın dört bir tarafında sinema salonları sınırlı sayıda açık kalırken, ülkemizde dahil olmak üzere büyük bir çoğunluğu hala kapalı. Buna rağmen, yılın başında ve yaz ayından ilk salgın dalgasının sonunda insanlar bir şekilde özlediğinden sinemaya gitti. Elbette giden izleyici sayısının normal zamanla uzaktan yakından alakası yoktu ama Tenet gibi bazı filmler uluslararası gişede nispeten yüz güldürmeyi başardı.

Beyazperde’nin verdiği BoxOfficeMojo verilerine göre, Amerika ve Kanada gibi büyük pazarlarda salgının olmadığı ya da ikinci dalga öncesi biraz rahatlandığı dönemde bağımsız filmler daha çok iş yaptı. Büyük bütçeli yapımların çoğu vizyonunu erteledi ya da iptal etti, hatta direkt ev sinemasına gelenler de oldu ama bağımsız filmlerin çoğu az da olsa izleyiciyle salonlarda buluştu. Peki bu filmlerin hangileri daha yüksek bir hasılat elde etti. Tabii ki, yılın ilk üç ayında gösterime giren ya da 2019 yılından sarkan filmler daha avantajlıydı. Listemize göz atalım ve sorunun cevabını bulalım. İşte, 2020 yılında en yüksek hasılatı yapan 20 bağımsız film!