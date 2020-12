2020’nin en yüksek hasılat yapan 20 bağımsız filmi

6- Brahms: The Boy II

3- The War with Grandpa

8- I Still Believe (Aşka İnan)

Dağıtımcı: Lionsgate

Bütçe: 12 Milyon Dolar

Vizyon Tarihi: 13 Mart

Salon Sayısı: 3,250

ABD + Kanada Hasılatı: 9,868,521 Dolar

9- Let Him Go (Gitmesine İzin Ver)

Dağıtımcı: Focus Features

Bütçe: Belirsiz

Vizyon Tarihi: 6 Kasım

Salon Sayısı: 2,454

ABD + Kanada Hasılatı: 9,209,930 Dolar

10- Come Play

Dağıtımcı: Focus Features

Bütçe: Belirsiz

Vizyon Tarihi: 30 Ekim

Salon Sayısı: 2,138

ABD + Kanada Hasılatı: 9,209,835 Dolar

11- Downhill (Yokuş Aşağı)

Dağıtımcı: Searchlight Pictures

Bütçe: Belirsiz

Vizyon Tarihi: 14 Şubat

Salon Sayısı: 2,301

ABD + Kanada Hasılatı: 8,287,061 Dolar

12- Weathering with You

Dağıtımcı: GKIDS

Bütçe: Belirsiz

Vizyon Tarihi: 15 Ocak

Salon Sayısı: 486

ABD + Kanada Hasılatı: 7,798,743 Dolar

13- The Broken Hearts Gallery

Dağıtımcı: Sony

Bütçe: belirsiz

Vizyon Tarihi: 11 Eylül

Salon Sayısı: 2,209

ABD + Kanada Hasılatı: 4,067,442 Dolar

14- Infidel

Dağıtımcı: Cloudburst Entertainment

Bütçe: Belirsiz

Vizyon Tarihi: 18 Eylül

Salon Sayısı: 1,724

ABD + Kanada Hasılatı: 4,051,136 Dolar