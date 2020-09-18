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2020 Türkiye Rallisi saat kaçta hangi kanalda başlıyor? 2020 Türkiye Rallisi'ne seyirci alınacak mı?

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi başlıyor. 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla gerçekleşecek Türkiye Rallisi için heyecan dorukta. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlediği Türkiye Rallisi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte Türkiye Rallisi hakkında tüm detaylar.

2020 Türkiye Rallisi saat kaçta hangi kanalda başlıyor? 2020 Türkiye Rallisi'ne seyirci alınacak mı?

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi bugün itibari ile başlıyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen ve 19 farklı ülkenin katılımıyla gerçekleşecek yarışa, 130 sporcu ve 65 otomobil katılacak. Peki Türkiye Rallisi nerede yapılıyor?

TÜRKİYE RALLİSİ NEREDE YAPILIYOR?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda başlangıç yapacak. Toplam 707 kilometre sürecek olan zorlu rallide, takımlar Datça ve Marmaris bölgelerinde 12 özel etapta yarışacak.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağını heyecanla bekleyenlerin gözü Türkiye Rallisi'nde olacak. Peki 2020 Türkiye Rallisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

WRC 2020 TÜRKİYE RALLİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2020 Türkiye Rallisi'ne seyirci alınacak mı araştıran vatandaşlara, koronavirüsten dolayı zorlu rallinin seyircisiz gerçekleşeceğini belirtelim. 2020 Türkiye Rallisi TRTSpor2'de canlı olarak yayınlanacak. Ralli severlerin severlerin sabırsızlıkla beklediği 2020 Türkiye Rallisi saat kaçta başlayacak?

TÜRKİYE RALLİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bugün başlayarak Pazar gününe kadar sürecek olan 2020 Türkiye Rallisi'nin başlama saatleri ve günleri belirlendi.

Türkiye Rallisi canlı yayın programı:

-Cuma 17.00 İçmeler (Canlı)

-Cuma 23.15 (Gün Özeti)

Cumartesi 10.00 Datça 1 (Canlı)

Cumartesi 16.00 Datça 2 (Canlı)

Cumartesi 01.35 (Gün Özeti)

Pazar 09.00 Marmaris 1 (Canlı)

Pazar 13.00 Marmaris 2 (Canlı)

Pazar 01.50 (Gün Özeti)

TÜRKİYE RALLİSİ'NDE KİMLER YARIŞACAK?

2020 Türkiye Rallisi'de Loeb ve Ogier ile birlikte önemli pilotlarda yarışta yerini alacak. Türkiye Rallisi'nde sıralama nasıl merak ediliyor. İşte 2020 Türkiye Rallisi'nin sıralaması...

Sebastien Ogier

Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, şu an Türkiye Rallisi sıralamasında ilk sırada yer alıyor ve şuan 79 puanda. Kariyerinde toplam 6 dünya şampiyonluğu olan Ogier 7. şampiyonluğu hedefliyor.

Sebastien Loeb

Red Bull sporcusu Sebastien Loeb ise üst üste 9 şampiyonluğu kazanan önemli pilotlardan birisi. Hyundai Motorsport adına yarışacak olan Loeb, en son 10 yıl önce Türkiye Rallisi'nde yarışmıştı. Fransız ralli pilotu Loeb, Türkiyede 2004, 2005 ve 2010 yıllarında yarışarak Türkiye Rallisi'ni kazanmıştı.

Elfyn Evans

2020 WRC Türkiye Rallisi'nde ikinci sırada ise 70 puanla Elfyn Evans bulunuyor.

Üçüncü sırada ise, Ott Tanak 66 puanla yer alırken Kalle Rovanpera 55 puanla ve Thierry Neuville 42 puanla ilk 3'ü takip ediyor.

TÜRKİYE RALLİSİ'NDE HANGİ TÜRK PİLOTLAR YARIŞIYOR?

2020 Türkiye Rallisi, 155 farklı televizyon yayını ile tüm dünyadan izlenecek.
20 Eylül Pazar günü Marmaris Asparan mevkisinde yer alan servis parkta ödül töreni ile 2020 Türkiye Rallisi bitecek.

2020 Türkiye Rallisi'nde yarışacak pilotlar şöyle:

Yağız Avcı

FIA Avrupa Ralli Kupası ve 5 Türkiye şampiyonluğu olan, yarışa Adus Motorsport takımında katılan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, yarışa Türkiye'yi WRC3 kategorisinde katılacak. Kendi sınıfında 5 kez şampiyonluğu olan Avcı, 6. şampiyonluğu için mücadele edecek.

Castrol Ford Team Türkiye Takımı

Türk ralli sporuna genç yetenekleri kazandırmak için organizasyonunu yenileyen Castrol Ford Team Türkiye Takımı'nda genç pilotlar; Can Sarıhan ile Ali Türkkan yer alacak. Ümitcan Özdemir ve Emre Hasbay da yarışta mücadele edecek.

Ali Türkkan-Onur Aslan ikilisi, Ford Fiesta Rally4 ile yarışacak. Emre Hasbay ise co-pilot Candaş Uzun ile Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışacak. Can Sarıhan ise bu yıl co-pilot Afşin Baydar ile Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda mücadelesini verecek.
Takıma geçen yıl Türkiye ralli şampiyonluğunu kazandıran 4 çeker Fiesta R5'in koltuğunda bu yıl Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi oturacak.

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