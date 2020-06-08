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2020 yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte o tarih...

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.06.2020 15:15 | Son Güncelleme

FIFA, normal şartlarda 8 Haziran'da transfer penceresini açmayı planlayan Fransa'ya beklemesini söyledi ve alacağı resmi kararın kısa süre içerisinde açıklanacağını duyurdu. Buna göre, her ülke kendi ulusal liginin bitimine 4 hafta kala transfer penceresini açma hakkına sahip olacak ve 1 Ekim'de transfer pencereleri kapanacak.

2020 yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte o tarih...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle liglere ara verilmesi ve liglerin temmuz sonunda ancak bitebilecek olması nedeniyle FIFA, 2020 yaz transfer penceresiyle ilgili son kararını verdi.

Fransa'da 8 Haziran itibarıyla transfer penceresinin açılması bekleniyordu ancak FIFA, Fransa'ya transferi açmaması ve bu hafta içi verilecek kararı beklemesi gerektiğini söyledi. Bu yüzden Fransa, tüm kulüplere transfer döneminin henüz açılmadığı bilgisini geçti.

TÜRKİYE İÇİN MUHTEMEL AÇILIŞ TARİHİ

FIFA, yaz transfer penceresinin tüm ülkelerde değişmesi nedeniyle farklı bir tarih tavsiyesinde bulunacak. Buna göre, her lig 2019/20 sezonunun bitimine 4 hafta kala transfer penceresini açabilecek ancak yapılan sözleşmeler 2020/21 sezonu için geçerli olacak.

Süper Lig'de sondan dördüncü hafta 7 Temmuz'da oynanmaya başlayacak. FIFA, Türkiye'ye 7 Temmuz'dan itibaren transferi açma konusunda izin verecek.

KAPANIŞ TARİHİ: 1 EKİM!

Transfer döneminin ne zaman kapanacağı konusu da tartışıldı ve karar verildi. Buna göre, 2020/21 yaz transfer dönemi 1 Ekim'e kadar devam edecek. 12 haftalık transfer dönemi böylece korunacak.

FIFA, bu kararı kısa süre içerisinde resmi sitesinden duyuracak. (Sporx)

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