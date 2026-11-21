İspanya'da FC Andorra forması giyen Efe Akman'ın performansı Galatasaray cephesinde yakından takip ediliyor. Bu sezon İspanyol ekibinde 12 maçta süre alan ve 1 asist kaydeden 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelişimi, sarı-kırmızılıların gelecek planlamasında yer alıyor.

AVRUPA KUPALARI İÇİN KONTENJAN AVANTAJI

Galatasaray altyapısından yetişen Efe Akman, UEFA organizasyonlarında uygulanan kulübün yetiştirdiği oyuncu (Club-trained) kontenjanı kuralına uyması nedeniyle dikkat çekiyor. Avrupa kupaları kadro bildirimlerinde bu kriteri karşılayan isimlerin önemi, sarı-kırmızılıların genç oyuncunun durumunu mercek altında tutmasında belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

FC Andorra formasıyla düzenli süre almaya çalışan 20 yaşındaki futbolcunun İspanyol kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç orta saha oyuncusunun İspanya'daki gelişim süreci ve performansı, önümüzdeki dönem için yakından izlenmeye devam edecek.

AYHAN AKMAN'DAN ANDORRA AÇIKLAMASI

Efe Akman'ın babası Ayhan Akman, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda oğlunun İspanya'daki süreciyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Efe zar zor 2. lige, Andorra'ya gitti, orada gayet de iyi oynuyor. Çok da süre buluyor. Pique'nin takımı. Pique ile de konuştum. Çok memnun. Lig'den teklif de geldi Efe'ye. İnşallah o orada kendi yoluna gidecek."