2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu! 73. Emmy Ödülleri'ne The Crown damga vurdu

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde düzenlenen 73. Emmy Ödülleri töreninde, koronavirüs salgını sebebiyle geçen yılki törene video konferans yöntemiyle katılmış olan yıldızlar, bu kez kırmızı halıdaydı.

Bazı adaylar ise Londra'dan törene katıldı.

The Crown en iyi drama, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dalları dahil çok sayıda ödül alarak geceye adını yazdırdı.

İşte adaylar ve kazananlar:

EN İYİ DRAM DİZİSİ

The Boys

Bridgerton

Kazanan: The Crown

The Handmaid's Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

EN İYİ MİNİ DİZİ

I May Destroy You

Mare Of Easttown

Kazanan** : The Queen's Gambit**

: The Queen's Gambit** Underground Railroad

WandaVision

EN İYİ KOMDEDİ DİZİSİ

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Kazanan**: Ted Lasso**

DRAM DİZİLERİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU

Sterling K Brown - This Is Us

Jonathan Majors - Lovecraft Country

Kazanan** : Josh O'Connor - The Crown**

: Josh O'Connor - The Crown** Regé-Jean Page - Bridgerton

Billy Porter - Pose

Matthew Rhys - Perry Mason

DRAM DİZİLERİNDE EN İYİ KADIN OYUNCU

Uzo Aduba - Treatment

Kazanan** : Olivia Colman - The Crown**

: Olivia Colman - The Crown** Emma Corrin - The Crown

Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale

Mj Rodriguez - Pose

Jurnee Smollett - Lovecraft Country

DRAM DİZİLERİNDE EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kazanan** : Tobias Menzies - The Crown**

O-T Fagbenle - The Handmaid's Tale

Max Minghella - The Handmaid's Tale

Bradley Whitford - The Handmaid's Tale

Michael K Williams - Lovecraft Country

Giancarlo Esposito - The Mandalorian

John Lithgow - Perry Mason

Chris Sullivan - This Is Us

DRAM DİZİLERİNDE EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Kazanan** : Gillian Anderson - The Crown**

: Gillian Anderson - The Crown** Helena Bonham Carter - The Crown

Emerald Fennell - The Crown

Madeleine Brewer - The Handmaid's Tale

Ann Dowd - The Handmaid's Tale

Yvonne Strahovski - The Handmaid's Tale

Samira Wiley - The Handmaid's Tale

Aunjanue Ellis - Lovecraft Country

MİNİ DİZİ VEYA FİLM DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Paul Bettany - WandaVision

Hugh Grant - The Undoing

Kazanan** : Ewan McGregor - Halston**

: Ewan McGregor - Halston** Lin-Manuel Miranda - Hamilton

Leslie Odom Jr - Hamilton

MİNİ DİZİ VEYA FİLM DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Michaela Coel - I May Destroy You

Cynthia Erivo - Genius: Aretha

Elizabeth Olsen - WandaVision

Anya Taylor-Joy - The Queen's Gambit

Kazanan**: Kate Winslet - Mare Of Easttown**

MİNİ DİZİ VEYA FİLM DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Thomas Brodie-Sangster - The Queen's Gambit

Daveed Diggs - Hamilton

Paapa Essiedu - I May Destroy You

Jonathan Groff - Hamilton

Kazanan** : Evan Peters - Mare Of Easttown**

: Evan Peters - Mare Of Easttown** Anthony Ramos - Hamilton

MİNİ DİZİ VEYA FİLM DALINDA EN İYİ YADIMCI KADIN OYUNCU

Renee Elise Goldsberry - Hamilton

Kathryn Hahn - WandaVision

Moses Ingram - The Queen's Gambit

Kazanan** : Julianne Nicholson - Mare Of Easttown**

: Julianne Nicholson - Mare Of Easttown** Jean Smart - Mare Of Easttown

KOMEDİ DİZİLERİNE EN İYİ ERKEK OYUNCU

Anthony Anderson - Black-ish

Michael Douglas - The Kominsky Method

William H Macy - Shameless

Kazanan** : Jason Sudeikis - Ted Lasso**

: Jason Sudeikis - Ted Lasso** Kenan Thompson - Kenan

KOMEDİ DİZİLERİNE EN İYİ KADIN OYUNCU

Aidy Bryant - Shrill

Kaley Cuoco - The Flight Attendant

Allison Janney - Mom

Tracee Ellis Ross - Black-ish

Kazanan**: Jean Smart - Hacks**

KOMEDİ DİZİLERİNDE EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Carl Clemons-Hopkins - Hacks

Kazanan** : Brett Goldstein - Ted Lasso**

: Brett Goldstein - Ted Lasso** Nick Mohammed - Ted Lasso

Brendan Hunt - Ted Lasso

Paul Reiser - The Kominsky Method

Jeremy Swift - Ted Lasso

Kenan Thompson - Saturday Night Live

Bowen Yang - Saturday Night Live

KOMEDİ DİZİLERİNE EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Rosie Perez - The Flight Attendant

Hannah Einbinder - Hacks

Aidy Bryant - Saturday Night Live

Kate McKinnon - Saturday Night Live

Cecily Strong - Saturday Night Live

Juno Temple - Ted Lasso

Kazanan**: Hannah Waddingham - Ted Lasso**

EN İYİ REALITY YARIŞMA PROGRAMI

Nailed It!

The Amazing Race

Kazanan** : RuPaul's Drag Race**

: RuPaul's Drag Race** Top Chef

The Voice

EN İYİ TALK ŞOV SERİSİ

Conan

Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Kazanan** : Last Week Tonight with John Oliver**

: Last Week Tonight with John Oliver** Late Show with Stephen Colbert

EN İYİ SKEÇ SERİSİ

A Black Lady Sketch Show

Kazanan**: Saturday Night Live**

EN İYİ ÖZEL TALK ŞOV

Bo Burnham: Inside

David Byrne's American Utopia

8:46 - Dave Chappelle

Friends: The Reunion

Kazanan** : Hamilton**

: Hamilton** A West Wing Special to Benefit When We All Vote

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ YAZARI

Steve Yockey - The Flight Attendant

Meredith Scardino - Girls5eva

Kazanan** : Lucia Aniello, Paul W Downs, Jen Stansky - Hacks**

: Lucia Aniello, Paul W Downs, Jen Stansky - Hacks** Maya Erskine - Pen15

Jason Sudeikis, Brendan Hunt and Joe Kelly - Ted Lasso (Make Rebecca Great Again)

Jason Sudeikis and Bill Lawrence, Brendan Hunt and Joe Kelly- Ted Lasso (Pilot)

EN İYİ DRAM DİZİSİ YAZARI

Rebecca Sonnenshine - The Boys

Kazanan** : Peter Morgan - The Crown**

: Peter Morgan - The Crown** Yahlin Chang - The Handmaid's Tale

Misha Green (teleplay) - Lovecraft Country

Dave Filoni - The Mandalorian (Chapter 13: The Jedi)

Jon Favreau - The Mandalorian (Chapter 16: The Rescue)

Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, Janet Mock, Our Lady - Pose (The Finale)

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM YAZARI

Kazanan** : Michaela Coel - I May Destroy You**

: Michaela Coel - I May Destroy You** Brad Ingelsby - Mare Of Easttown

Scott Frank - The Queen's Gambit

Chuck Hayward and Peter Cameron - Wandavision (All-New Halloween Spooktacular)

Jac Schaeffer - WandaVision (Filmed Before A Live Studio Audience)

Laura Donney - WandaVision (Previously On)

KOMEDİ DİZİSİ DALINDA EN İYİ YÖNETMEN

James Burrows - B Positive (Pilot)

Susanna Fogel - The Flight Attendant (In Case of Emergency)

Kazanan** : Lucia Aniello - Hacks (Pilot)**

: Lucia Aniello - Hacks (Pilot)** James Widdoes - Mom (Scooby-Doo Checks and Salisbury Steak)

Zach Braff - Ted Lasso (Biscuits)

MJ Delaney - Ted Lasso (The Hope That Kills You)

DRAM DİZİSİ DALINDA EN İYİ YÖNETMEN

Julie Anne Robinson - Bridgerton (Diamond Of The First Water)

Benjamin Caron - The Crown (Fairytale)

Kazanan** : Jessica Hobbs - The Crown (War)**

: Jessica Hobbs - The Crown (War)** Liz Garbus - The Handmaid's Tale (The Wilderness)

Jon Favreau - The Mandalorian (Chapter 9: The Marshal)

Steven Canals - Pose (Series Finale)

MİNİ DİZİ DALINDA EN İYİ YÖNETMEN

Thomas Kail - Hamilton

Michaela Coel and Sam Miller - I May Destroy You (Ego Death)

Sam Miller - I May Destroy You (Eyes, Eyes, Eyes, Eyes)

Craig Zobel - Mare Of Easttown

Kazanan** : Scott Frank - The Queen's Gambit**

: Scott Frank - The Queen's Gambit** Barry Jenkins - The Underground Railroad

Matt Shakman - WandaVision

FOTOĞRAFLARLA KIRMIZI HALI

Sarah Paulson, bu yıl ödül vermek için sahnedeydi.

Anya Taylor-Joy, en iyi mini dizi ödülünü kazanan Netflix dizisi The Queen's Gambit'in başrol oyuncusuydu.

Emerald Fennell, The Crown'da Cornwall Düşesi rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında adaydı. Törene Londra'daki salonda katıldı.

RuPaul's Drag Race yıldızları da en iyi reality yarışma programı ödülünü kazandı.

The Kominskey Method'daki rolüyle komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülü için yarışan Michael Douglas, gecenin sunucularından biri olan eşi Catherine Zeta-Jones ile kırmızı halıda poz verdi.

Kenan Thompson iki dalda adaydı.

Schitt's Creek geçen yılki video konferansla yapılan törende birçok ödül almıştı. Bu yıl, Eugene and Dan Levy törene katılarak ödül verdi.

Komedyen ve oyuncu Cedric The Entertainer, Los Angeles'taki ödül törenini sundu.

The Big Bang Theory'deki rolüyle tanınan Kaley Cuoco, The Flight Attendant yapımındaki performansıyla en iyi kadın komedi oyuncusu dalında aday gösterildi.

İngiliz oyuncu Cynthia Erivo da mini dizi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü almak için yarıştı.

Jason Sudeikis, Ted Lasso'daki rolüyle komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

Mare of Easttown yıldızı Kate Winslet, mini dizide en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

The Crown'da Prens Charles'ı canlandırdığı rolüyle Josh O'Connor, dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Gillian Anderson, eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ı canlandırdığı başarılı performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Londra'daki törende aldı.

İngiliz oyuncu Emma Corrin, The Crown dizisinde prenses Diana'yı canlandırdı.

Billy Porter, Pose'daki performansıyla Emmy Ödülleri'ne aday oldu.

Seth Rogen, gecenin ilk ödülü olan komedi dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Hannah Waddingham'a verdi.

