2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu! 73. Emmy Ödülleri'ne The Crown damga vurdu

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde düzenlenen 73. Emmy Ödülleri töreninde, koronavirüs salgını sebebiyle geçen yılki törene video konferans yöntemiyle katılmış olan yıldızlar, bu kez kırmızı halıdaydı.
Bazı adaylar ise Londra'dan törene katıldı.
The Crown en iyi drama, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dalları dahil çok sayıda ödül alarak geceye adını yazdırdı.
İşte adaylar ve kazananlar:
EN İYİ DRAM DİZİSİ
- The Boys
- Bridgerton
-
Kazanan: The Crown
- The Handmaid's Tale
- Lovecraft Country
- The Mandalorian
- Pose
- This Is Us
EN İYİ MİNİ DİZİ
- I May Destroy You
- Mare Of Easttown
-
Kazanan**: The Queen's Gambit**
- Underground Railroad
- WandaVision
EN İYİ KOMDEDİ DİZİSİ
- Black-ish
- Cobra Kai
- Emily in Paris
- Hacks
- The Flight Attendant
- The Kominsky Method
- Pen15
-
Kazanan**: Ted Lasso**
DRAM DİZİLERİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU
- Sterling K Brown - This Is Us
- Jonathan Majors - Lovecraft Country
-
Kazanan**: Josh O'Connor - The Crown**
- Regé-Jean Page - Bridgerton
- Billy Porter - Pose
- Matthew Rhys - Perry Mason
DRAM DİZİLERİNDE EN İYİ KADIN OYUNCU
- Uzo Aduba - Treatment
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Kazanan**: Olivia Colman - The Crown**
- Emma Corrin - The Crown
- Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale
- Mj Rodriguez - Pose
- Jurnee Smollett - Lovecraft Country
DRAM DİZİLERİNDE EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
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Kazanan**: Tobias Menzies - The Crown**
- O-T Fagbenle - The Handmaid's Tale
- Max Minghella - The Handmaid's Tale
- Bradley Whitford - The Handmaid's Tale
- Michael K Williams - Lovecraft Country
- Giancarlo Esposito - The Mandalorian
- John Lithgow - Perry Mason
- Chris Sullivan - This Is Us
DRAM DİZİLERİNDE EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
-
Kazanan**: Gillian Anderson - The Crown**
- Helena Bonham Carter - The Crown
- Emerald Fennell - The Crown
- Madeleine Brewer - The Handmaid's Tale
- Ann Dowd - The Handmaid's Tale
- Yvonne Strahovski - The Handmaid's Tale
- Samira Wiley - The Handmaid's Tale
- Aunjanue Ellis - Lovecraft Country
MİNİ DİZİ VEYA FİLM DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
- Paul Bettany - WandaVision
- Hugh Grant - The Undoing
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Kazanan**: Ewan McGregor - Halston**
- Lin-Manuel Miranda - Hamilton
- Leslie Odom Jr - Hamilton
MİNİ DİZİ VEYA FİLM DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
- Michaela Coel - I May Destroy You
- Cynthia Erivo - Genius: Aretha
- Elizabeth Olsen - WandaVision
- Anya Taylor-Joy - The Queen's Gambit
-
Kazanan**: Kate Winslet - Mare Of Easttown**
MİNİ DİZİ VEYA FİLM DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
- Thomas Brodie-Sangster - The Queen's Gambit
- Daveed Diggs - Hamilton
- Paapa Essiedu - I May Destroy You
- Jonathan Groff - Hamilton
-
Kazanan**: Evan Peters - Mare Of Easttown**
- Anthony Ramos - Hamilton
MİNİ DİZİ VEYA FİLM DALINDA EN İYİ YADIMCI KADIN OYUNCU
- Renee Elise Goldsberry - Hamilton
- Kathryn Hahn - WandaVision
- Moses Ingram - The Queen's Gambit
-
Kazanan**: Julianne Nicholson - Mare Of Easttown**
- Jean Smart - Mare Of Easttown
KOMEDİ DİZİLERİNE EN İYİ ERKEK OYUNCU
- Anthony Anderson - Black-ish
- Michael Douglas - The Kominsky Method
- William H Macy - Shameless
-
Kazanan**: Jason Sudeikis - Ted Lasso**
- Kenan Thompson - Kenan
KOMEDİ DİZİLERİNE EN İYİ KADIN OYUNCU
- Aidy Bryant - Shrill
- Kaley Cuoco - The Flight Attendant
- Allison Janney - Mom
- Tracee Ellis Ross - Black-ish
-
Kazanan**: Jean Smart - Hacks**
KOMEDİ DİZİLERİNDE EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
- Carl Clemons-Hopkins - Hacks
-
Kazanan**: Brett Goldstein - Ted Lasso**
- Nick Mohammed - Ted Lasso
- Brendan Hunt - Ted Lasso
- Paul Reiser - The Kominsky Method
- Jeremy Swift - Ted Lasso
- Kenan Thompson - Saturday Night Live
- Bowen Yang - Saturday Night Live
KOMEDİ DİZİLERİNE EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
- Rosie Perez - The Flight Attendant
- Hannah Einbinder - Hacks
- Aidy Bryant - Saturday Night Live
- Kate McKinnon - Saturday Night Live
- Cecily Strong - Saturday Night Live
- Juno Temple - Ted Lasso
-
Kazanan**: Hannah Waddingham - Ted Lasso**
EN İYİ REALITY YARIŞMA PROGRAMI
- Nailed It!
- The Amazing Race
-
Kazanan**: RuPaul's Drag Race**
- Top Chef
- The Voice
EN İYİ TALK ŞOV SERİSİ
- Conan
- Daily Show with Trevor Noah
- Jimmy Kimmel Live
-
Kazanan**: Last Week Tonight with John Oliver**
- Late Show with Stephen Colbert
EN İYİ SKEÇ SERİSİ
-
-
Kazanan**: Saturday Night Live**
EN İYİ ÖZEL TALK ŞOV
- Bo Burnham: Inside
- David Byrne's American Utopia
- 8:46 - Dave Chappelle
- Friends: The Reunion
-
Kazanan**: Hamilton**
- A West Wing Special to Benefit When We All Vote
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ YAZARI
- Steve Yockey - The Flight Attendant
- Meredith Scardino - Girls5eva
-
Kazanan**: Lucia Aniello, Paul W Downs, Jen Stansky - Hacks**
- Maya Erskine - Pen15
- Jason Sudeikis, Brendan Hunt and Joe Kelly - Ted Lasso (Make Rebecca Great Again)
- Jason Sudeikis and Bill Lawrence, Brendan Hunt and Joe Kelly- Ted Lasso (Pilot)
EN İYİ DRAM DİZİSİ YAZARI
- Rebecca Sonnenshine - The Boys
-
Kazanan**: Peter Morgan - The Crown**
- Yahlin Chang - The Handmaid's Tale
- Misha Green (teleplay) - Lovecraft Country
- Dave Filoni - The Mandalorian (Chapter 13: The Jedi)
- Jon Favreau - The Mandalorian (Chapter 16: The Rescue)
- Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, Janet Mock, Our Lady - Pose (The Finale)
EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM YAZARI
-
Kazanan**: Michaela Coel - I May Destroy You**
- Brad Ingelsby - Mare Of Easttown
- Scott Frank - The Queen's Gambit
- Chuck Hayward and Peter Cameron - Wandavision (All-New Halloween Spooktacular)
- Jac Schaeffer - WandaVision (Filmed Before A Live Studio Audience)
- Laura Donney - WandaVision (Previously On)
KOMEDİ DİZİSİ DALINDA EN İYİ YÖNETMEN
- James Burrows - B Positive (Pilot)
- Susanna Fogel - The Flight Attendant (In Case of Emergency)
-
Kazanan**: Lucia Aniello - Hacks (Pilot)**
- James Widdoes - Mom (Scooby-Doo Checks and Salisbury Steak)
- Zach Braff - Ted Lasso (Biscuits)
- MJ Delaney - Ted Lasso (The Hope That Kills You)
DRAM DİZİSİ DALINDA EN İYİ YÖNETMEN
- Julie Anne Robinson - Bridgerton (Diamond Of The First Water)
- Benjamin Caron - The Crown (Fairytale)
-
Kazanan**: Jessica Hobbs - The Crown (War)**
- Liz Garbus - The Handmaid's Tale (The Wilderness)
- Jon Favreau - The Mandalorian (Chapter 9: The Marshal)
- Steven Canals - Pose (Series Finale)
MİNİ DİZİ DALINDA EN İYİ YÖNETMEN
- Thomas Kail - Hamilton
- Michaela Coel and Sam Miller - I May Destroy You (Ego Death)
- Sam Miller - I May Destroy You (Eyes, Eyes, Eyes, Eyes)
- Craig Zobel - Mare Of Easttown
-
Kazanan**: Scott Frank - The Queen's Gambit**
- Barry Jenkins - The Underground Railroad
- Matt Shakman - WandaVision
FOTOĞRAFLARLA KIRMIZI HALI
Sarah Paulson, bu yıl ödül vermek için sahnedeydi.
Anya Taylor-Joy, en iyi mini dizi ödülünü kazanan Netflix dizisi The Queen's Gambit'in başrol oyuncusuydu.
Emerald Fennell, The Crown'da Cornwall Düşesi rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında adaydı. Törene Londra'daki salonda katıldı.
RuPaul's Drag Race yıldızları da en iyi reality yarışma programı ödülünü kazandı.
The Kominskey Method'daki rolüyle komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülü için yarışan Michael Douglas, gecenin sunucularından biri olan eşi Catherine Zeta-Jones ile kırmızı halıda poz verdi.
Kenan Thompson iki dalda adaydı.
Schitt's Creek geçen yılki video konferansla yapılan törende birçok ödül almıştı. Bu yıl, Eugene and Dan Levy törene katılarak ödül verdi.
Komedyen ve oyuncu Cedric The Entertainer, Los Angeles'taki ödül törenini sundu.
The Big Bang Theory'deki rolüyle tanınan Kaley Cuoco, The Flight Attendant yapımındaki performansıyla en iyi kadın komedi oyuncusu dalında aday gösterildi.
İngiliz oyuncu Cynthia Erivo da mini dizi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü almak için yarıştı.
Jason Sudeikis, Ted Lasso'daki rolüyle komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.
Mare of Easttown yıldızı Kate Winslet, mini dizide en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.
The Crown'da Prens Charles'ı canlandırdığı rolüyle Josh O'Connor, dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
Gillian Anderson, eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ı canlandırdığı başarılı performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Londra'daki törende aldı.
İngiliz oyuncu Emma Corrin, The Crown dizisinde prenses Diana'yı canlandırdı.
Billy Porter, Pose'daki performansıyla Emmy Ödülleri'ne aday oldu.
Seth Rogen, gecenin ilk ödülü olan komedi dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Hannah Waddingham'a verdi.
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