2020'de dünyayı altüst eden Covid-19 salgını her sektörü olduğu gibi sinema sektörünü de derinden etkiledi. Vizyona girmeye hazır halde bekleyen filmlerin birçoğu 2021'e kaydırılırken 2020'de ön çalışma aşamasındaki filmler de 2021'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2021'in merakla beklenen filmleri arasında birçok usta yönetmenin filmi yer alıyor. 2021'İN MERAKLA BEKLENEN FİLMLERİ 2021'in merakla beklenen filmlerine imza atan yönetmenlerin arasında Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Wong Kar-wai, Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, Jane Campion, Ridley Scott, Céline Sciamma, Joel Coen, Terrence Malick, Park Chan-wook isimleri geçiyor. Her ne kadar salgın nedeniyle pek çok film setine ara verilerek çekimler durdurulsa veya yavaşlasa da film endüstrisi büyük yatırımlar yaptığı filmleri yetiştirmeye var gücüyle uğraşıyor. Zaten bitmiş ve dijital platformlara satılmamış yapımlar raflarda izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. İşte 2021'in merakla beklenen filmleri.

2021 filmleri

A Quiet Place Part II Yönetmen: John Krasinski

Amsterdam Yönetmen: David O. Russell

Annette Yönetmen: Leos Carax

Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure Yönetmen: Richard Linklater

Azizler Yönetmen: Yağmur ve Durul Taylan

Babylon Yönetmen: Damien Chazelle

Benedetta Yönetmen: Paul Verhoeven

Blonde Yönetmen: Andrew Dominik

Blossoms Yönetmen: Wong Kar-wai

Decision to Leave Yönetmen: Park Chan-wook

Don’t Look Up Yönetmen: Adam McKay

Dune Yönetmen: Denis Villeneuve

Elvis Yönetmen: Baz Luhrmann

Eternals Yönetmen: Chloé Zhao

France Yönetmen: Bruno Dumont

Ghostbusters Afterlife Yönetmen: Jason Reitman

Gucci Yönetmen: Ridley Scott

Halloween Kills Yönetmen: David Gordon Green

Iguana Tokyo Yönetmen: Kaan Müjdeci

Killers of the Flower Moon Yönetmen: Martin Scorsese

Last Night in Soho Yönetmen: Edgar Wright

Madres paralelas Yönetmen: Pedro Almodóvar

Malcolm & Marie Yönetmen: Sam Levinson

Memoria Yönetmen: Apichatpong Weerasethakul

Mission Impossible 7 Yönetmen: Christopher McQuarrie

Next Goal Wins Yönetmen: Taika Waititi

Nightmare Alley Yönetmen: Guillermo del Toro

No Time to Die Yönetmen: Cary Fukunaga

Old Yönetmen: M. Night Shyamalan

Petite maman Yönetmen: Céline Sciamma

Red Rocket Yönetmen: Sean Baker

Soggy Bottom Yönetmen: Paul Thomas Anderson

Space Jam A New Legacy Yönetmen: Malcolm D. Lee

The Card Counter Yönetmen: Paul Schrader

The French Dispatch Yönetmen: Wes Anderson

The Green Knight Yönetmen: David Lowery

The Last Duel Yönetmen: Ridley Scott

The Many Saints of Newark Yönetmen: Alan Taylor

The Matrix 4 Yönetmen: Lana Wachowski

The Northman Yönetmen: Robert Eggers

The Power of the Dog Yönetmen: Jane Campion

The Stars at Noon Yönetmen: Claire Denis

The Story of My Wife Yönetmen: Ildikó Enyedi

The Suicide Squad Yönetmen: James Gunn

The Tragedy of Macbeth Yönetmen: Joel Coen

The Way of the Wind Yönetmen: Terrence Malick

The Woman in the Window Yönetmen: Joe Wright

Top Gun Maverick Yönetmen: Joseph Kosinski

Triangle of Sadness Yönetmen: Ruben Östlund