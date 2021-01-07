Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. 2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu tahminleri

2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu tahminleri

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 07.01.2021 14:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Oscar Ödül Töreni için henüz vakit var. Ancak aday tahminleri şimdiden gelmeye başladı. Variety, 25 Nisan'da yapılacak 93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçilebilecek isimleri tahmin etti.

Sinema ve eğlence dergisi Variety, 25 Nisan'da yapılacak 93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu olarak ödülü kucaklama potansiyeli en yüksek 10 kadın oyuncuyu seçti.

Variety’nin oluşturduğu En İyi Kadın Oyuncu tahminleri listesinde yılın sürpriz filmlerinden biri olan Miss Juneteenth’in genç oyuncusu Nicole Beharie, yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçen efsane isim Sophia Loren ve 3 kez aday olup eli boş dönen Michelle Pfeiffer gibi isimler yer aldı.

Ne La Casa de Papel ne de Stranger Things! Şampiyon The WitcherNe La Casa de Papel ne de Stranger Things! Şampiyon The Witcher

Listenin dikkat çeken isimleri ise Titanic filmiyle adını dünyaya duyuran başarılı oyuncu Kate Winslet, 21 kez aday olup 3 kez ödülü kazanan deneyimli isim Meryl Streep ve bu yılın ödülü kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Frances McDormand oldu.

İşte 2021 Oscar'ının En İyi Kadın Oyuncu tahminleri ve aktrislerin Oscar geçmişleri...

10- Nicole Beharie
9- Sophia Loren
8- Kate Winslet
7- Michelle Pfeiffer
6- Meryl Streep
5- Andra Day
4- Viola Davis
3- Carey Mulligan
2- Frances McDormand
1- Vanessa Kirby

Akıllardaki soru yanıtlandı! The Walking Dead, 2021'de ne zaman dönecek?Akıllardaki soru yanıtlandı! The Walking Dead, 2021'de ne zaman dönecek?

2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu tahminleri

10. Nicole Beharie

10. Nicole Beharie
Miss Juneteenth (Vertical Entertainment) Oscar geçmişi: Daha önce hiç aday olmadı

9. Sophia Loren

9. Sophia Loren
The Life Ahead (Netflix) Oscar geçmişi: 2 kez aday oldu, 1 kez kazandı (1960 - La ciociara ve 1991 Onur Ödülü)

8. Kate Winslet

8. Kate Winslet
Ammonite (Neon) Oscar geçmişi: 7 kez aday oldu, 1 kez kazandı (2008 - The Reader)

7. Michelle Pfeiffer

7. Michelle Pfeiffer
French Exit (Sony Pictures Classics) Oscar geçmişi: 3 kez aday oldu

6. Meryl Streep

6. Meryl Streep
The Prom (Netflix) Oscar geçmişi: 21 kez aday oldu, 3 kez ödül kazandı (1979 - Kramer vs. Kramer, 1982 - Sophie's Choice ve 2011 - The Iron Lady)

5. Andra Day

5. Andra Day
The United States vs. Billie Holiday (Hulu) Oscar geçmişi: Daha önce hiç aday olmadı

4. Viola Davis

4. Viola Davis
Ma Rainey's Black Bottom (Netflix) Oscar geçmişi: 3 kez aday oldu, 1 kez ödül kazandı (2016 - Fences)

3. Carey Mulligan

3. Carey Mulligan
Promising Young Woman (Focus Features) Oscar geçmişi: Daha önce hiç aday olmadı

2. Frances McDormand

2. Frances McDormand
Nomadland (Searchlight Pictures) Oscar geçmişi: 5 kez aday oldu, 2 kez ödül kazandı (1996 - Fargo ve 2018 - Three Billboards outside Ebbing, Missouri)

1. Vanessa Kirby

1. Vanessa Kirby
Pieces of a Woman (Netflix) Oscar geçmişi: Daha önce hiç aday olmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Resimdeki farklı harfi 10 saniyede bulabilir misiniz?

Resimdeki farklı harfi 10 saniyede bulabilir misiniz?

Hepsi birbirinden güzel 10 köyümüz

Hepsi birbirinden güzel 10 köyümüz

Mizah kazanı kaynadı! MasterChef Junior Türkiye’ye yorum yağdı

Mizah kazanı kaynadı! MasterChef Junior Türkiye’ye yorum yağdı

Bu renk körlüğü testinden geçebilecek misiniz?

Bu renk körlüğü testinden geçebilecek misiniz?

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

+18 filmin önlenemez yükselişi! Şimdi de...

+18 filmin önlenemez yükselişi! Şimdi de...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Diğer Haberler

Kan gövdeyi götürecek... Run Hide Fight’tan fragman geldi

Kan gövdeyi götürecek... Run Hide Fight’tan fragman geldi

Bir dönem sona erdi! Caillou ekranlara veda etti

Bir dönem sona erdi!

The Reckoning’den tüyler ürperten fragman

Diken üstünde izleyeceksiniz!

Kuralları çiğnedi, ölüme gönderildi! Outside the Wire’dan nefes kesen fragman

Kuralları çiğnedi, ölüme gönderildi! Nefes kesen görüntüler

Dünyanın yarısı ondan nefret ediyor! Amber Heard: 'Kötü kadın karakterleri canlandırmakta iyiyim'

'Kötü kadın karakterleri canlandırmakta iyiyim'

Bu filmleri kaçırmış olma ihtimaliniz çok yüksek

Bu görüntüleri çok az kişi gördü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.