2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu tahminleri

Sinema ve eğlence dergisi Variety, 25 Nisan'da yapılacak 93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu olarak ödülü kucaklama potansiyeli en yüksek 10 kadın oyuncuyu seçti.

Variety’nin oluşturduğu En İyi Kadın Oyuncu tahminleri listesinde yılın sürpriz filmlerinden biri olan Miss Juneteenth’in genç oyuncusu Nicole Beharie, yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçen efsane isim Sophia Loren ve 3 kez aday olup eli boş dönen Michelle Pfeiffer gibi isimler yer aldı.

Listenin dikkat çeken isimleri ise Titanic filmiyle adını dünyaya duyuran başarılı oyuncu Kate Winslet, 21 kez aday olup 3 kez ödülü kazanan deneyimli isim Meryl Streep ve bu yılın ödülü kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Frances McDormand oldu.

İşte 2021 Oscar'ının En İyi Kadın Oyuncu tahminleri ve aktrislerin Oscar geçmişleri...

10- Nicole Beharie

9- Sophia Loren

8- Kate Winslet

7- Michelle Pfeiffer

6- Meryl Streep

5- Andra Day

4- Viola Davis

3- Carey Mulligan

2- Frances McDormand

1- Vanessa Kirby