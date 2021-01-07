Sinema ve eğlence dergisi Variety, 25 Nisan'da yapılacak 93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu olarak ödülü kucaklama potansiyeli en yüksek 10 kadın oyuncuyu seçti.
Variety’nin oluşturduğu En İyi Kadın Oyuncu tahminleri listesinde yılın sürpriz filmlerinden biri olan Miss Juneteenth’in genç oyuncusu Nicole Beharie, yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçen efsane isim Sophia Loren ve 3 kez aday olup eli boş dönen Michelle Pfeiffer gibi isimler yer aldı.
Listenin dikkat çeken isimleri ise Titanic filmiyle adını dünyaya duyuran başarılı oyuncu Kate Winslet, 21 kez aday olup 3 kez ödülü kazanan deneyimli isim Meryl Streep ve bu yılın ödülü kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Frances McDormand oldu.
İşte 2021 Oscar'ının En İyi Kadın Oyuncu tahminleri ve aktrislerin Oscar geçmişleri...
10- Nicole Beharie
9- Sophia Loren
8- Kate Winslet
7- Michelle Pfeiffer
6- Meryl Streep
5- Andra Day
4- Viola Davis
3- Carey Mulligan
2- Frances McDormand
1- Vanessa Kirby
2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu tahminleri
10. Nicole Beharie
Miss Juneteenth (Vertical Entertainment)
Oscar geçmişi: Daha önce hiç aday olmadı
9. Sophia Loren
The Life Ahead (Netflix)
Oscar geçmişi: 2 kez aday oldu, 1 kez kazandı (1960 - La ciociara ve 1991 Onur Ödülü)
8. Kate Winslet
Ammonite (Neon)
Oscar geçmişi: 7 kez aday oldu, 1 kez kazandı (2008 - The Reader)
7. Michelle Pfeiffer
French Exit (Sony Pictures Classics)
Oscar geçmişi: 3 kez aday oldu
6. Meryl Streep
The Prom (Netflix)
Oscar geçmişi: 21 kez aday oldu, 3 kez ödül kazandı (1979 - Kramer vs. Kramer, 1982 - Sophie's Choice ve 2011 - The Iron Lady)
5. Andra Day
The United States vs. Billie Holiday (Hulu)
Oscar geçmişi: Daha önce hiç aday olmadı
4. Viola Davis
Ma Rainey's Black Bottom (Netflix)
Oscar geçmişi: 3 kez aday oldu, 1 kez ödül kazandı (2016 - Fences)
3. Carey Mulligan
Promising Young Woman (Focus Features)
Oscar geçmişi: Daha önce hiç aday olmadı
2. Frances McDormand
Nomadland (Searchlight Pictures)
Oscar geçmişi: 5 kez aday oldu, 2 kez ödül kazandı (1996 - Fargo ve 2018 - Three Billboards outside Ebbing, Missouri)
1. Vanessa Kirby
Pieces of a Woman (Netflix)
Oscar geçmişi: Daha önce hiç aday olmadı
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