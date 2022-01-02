2021 yılında büyük acı yaşamıştı! Alişan'dan Selçuk Tektaş açıklaması

Yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alan Alişan sahneye çıkmadan önce açıklamalarda bulundu. 2021 yılında kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan Selçuk Tektaş’sız ilk yılbaşında buruktu.

Alişan açıklamasında “2021 yılı benim için kötü bir yıldı. En sevdiğin insanlardan biri olan kardeşimi aldı benden. Ama benim görevim bu gece insanları eğlendirmek. İşim sayesinde ayakta durabiliyorum. Yoksa daha sıkıntılı günler yaşayabilirdim. Zor bir meslek, acılı günümüzde bile insanları eğlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"GÜNÜN 2-3 SAATİ AĞLIYORUM"

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ailece çok sarsıldıklarını belirten Alişan basın mensuplarının “İnsanları sizi duygusal kişiliği ile tanıyor. Bu süreci nasıl atlattınız? Psikolojik bir destek aldınız mı?” sorusuna ise "Evet, psikoloğa gittim birkaç defa, kendisi telkinlerde bulundu. İşim olmasa benim için daha kötü olurdu. İşlerimin yoğun olması sebebiyle oraya da fazla gidemedim" cevabını verdi.

Geçtiğimiz haftalarda 'teve2 Magazin Masası’ telefonla bağlanan şarkıcı, canlı yayınında duygusal anlar yaşarken, "Günün 2-3 saati ağlıyoruz, anılarımızı tazeliyoruz" şeklinde konuşmuştu.



