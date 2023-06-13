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2022-2023 sezonu ile ilgili karar açıklandı!

13.06.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve ZTK tescil edildiğini açıkladı.

2022-2023 sezonu ile ilgili karar açıklandı!

TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tesciline karar verilmiştir." denildi.

FENERBAHÇE, PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası seremonisinde giydiği 5 yıldızlı formalar nedeniyle PFDK'ye sevk etti.

Yapılan açıklamada, "Sportif Ekipman Talimatı’nın 16. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Sportif Ekipman Talimatı 16. Madde: "En üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkına sahiptirler."


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