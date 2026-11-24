UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, karşılaşma öncesindeki yaptırım uyarılarına rağmen Filistin'e destek duruşunu sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüp, mücadelede RAMS Park tribünlerine Filistin ve Gazze mesajları içeren pankartlar yerleştirdi.

TRİBÜNLERDE DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Karşılaşma öncesinde stadyumdan paylaşılan görüntülerde tribünlere asılan "Özgür Filistin" pankartı öne çıkarken, mücadele sırasında statta "İnsanlık bir olsun, Siyonizm yok olsun", "Gazze'yi asla unutma, soykırıma sessiz kalma" ve "İnsanlığın onuru, şerefi ve gururu sensin Gazze" yazılı pankartlar açıldı.

DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ HATIRLANDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin söz konusu pankartlar nedeniyle kulübü UEFA'ya şikayet etmesi ve güvenlik toplantısında yapılan ceza uyarılarının ardından sarı-kırmızılıların bu adımı dikkat çekti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada geri adım atmayacaklarının mesajını şu sözlerle vermişti:

"Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz."