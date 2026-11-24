Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Turan, mücadelenin kendi adına duygusal bir anlam taşıdığını ancak önceliğin Shakhtar'ın geleceği ve hedefleri olduğunu ifade etti.

"KADERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ"

Karşılaşmanın önemine dikkat çeken Arda Turan, duygularını yönetmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Duygusal olarak önemli bir maç. Ama her şeyden önce önemli olan Shakhtar'ın geleceği. Ben bir hedef için buradayım. Bazen kendi duygularımızı böyle anlarda yönetmek lazım. Bizim için duygusal bir maç ama kaderimiz açısından önemli bir maç."

"HEYECANLI VE ÜMİTLİYİZ"

Fenerbahçe karşısında kendi oyunlarını ortaya koymak istediklerini dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçı için heyecanlı ve ümitliyiz. Kolay bir maç olmayacak ama Shakhtar'ın oyununu göstermek ve geri adım atmak istemiyoruz."

"HER ANI YÖNETMELİYİZ"

Rakip kadrodaki tecrübeli isimlere vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, maç boyunca dikkatli olmaları gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"Fenerbahçe'nin çok iyi bir hocası var, detaylara dikkat eden ve çok iyi bir takımı var. Bu anları daha önce oynamış, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış, Dünya Kupası'nı kazanmış oyuncular var. Böyle oyunculara karşı oynarken her zaman tetikte olmalısınız. Çünkü en ufak bir fırsatı da değerlendireceklerdir. Bu arada her atılan, yenilen gol, her puan çok önemli. O yüzden hazır olmak zorundayız, her anı yönetmek zorundayız."

"BİR HAYAL OLACAK"

Lig aşamasındaki hedefleri ve oyuncularının mücadelesi hakkında da konuşan Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Tek tek gideceğiz ama hayal ettiğimiz oyunu oynuyoruz, hayal ettiğimiz şansları yakalıyoruz. İlk 24'e girebilirsek, bu bir hayal olacak. Gerçekten çok zor bir şey yaptığımız. Bu çocukların yaptıklarıyla gurur duyuyorum. 24'e kalır mıyız, bilmiyorum ama Ukrayna halkının savunduğu değerleri, saha içinde futbol ne kadar savunursa o kadar savunacağız."

TARAFTAR MESAJI

Tribünlere ve izleyicilere de seslenen Turan, keyifli bir mücadele hedeflediklerini şu sözlerle dile getirdi:

"Gelen herkesin başımız üzerinde yeri var, soframız geniş. Kendi kültürümüzde de misafir en iyi şekilde ağırlanıyor. Güzel bir maç, güzel bir mücadele. İnsanlar için seyir zevki yüksek bir maç izletmek istiyoruz."