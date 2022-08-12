EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2022 ALES 2 sınav giriş belgeleri ekranı! ALES 2 sınavı ertelendi mi, tarihi değişti mi?

2022 ALES 2 sınav giriş belgeleri ekranı! ALES 2 sınavı ertelendi mi, tarihi değişti mi?

12.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 ALES 2 sınav giriş belgeleri ekranı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Ağustos 2022 Perşembe günü yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Sınava başvuruda bulunan kişiler yapılan duyuru sonrası internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki ALES 2 sınavı ertelendi mi, tarihi değişti mi? İşte 2022 ALES 2 sınav giriş belgeleri ekranı...

2022 ALES 2 sınav giriş belgeleri ekranı! ALES 2 sınavı ertelendi mi, tarihi değişti mi?

2022 ALES sınav yerleri ile ilgili beklenen açıklama 11 Ağustos 2022 Perşembe günü yapıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına ilişkin detayları öğrenmek isteyenler internette "ALES 2 sınavı ertelendi mi", "ALES 2 tarihi değişti mi?" soru ve konua başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES sınav yerleri ile ilgiliş ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

563,,

ALES 2 SINAVI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES 2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınav tarihi ertelenmemiş olup, 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS sonuçları açıklandıDGS sonuçları açıklandı
DGS sonuçları açıklandıDGS sonuçları açıklandı
Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber! Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES ales 2 ales 2 ne zaman ales 2022 ales 2022 ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS tarihi

Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS tarihi

İlginizi Çekebilir

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

Borçlarını ödemek için çocuğunu satmak istedi

Borçlarını ödemek için çocuğunu satmak istedi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.