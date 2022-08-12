2022 ALES 2 sınav giriş belgeleri ekranı! ALES 2 sınavı ertelendi mi, tarihi değişti mi?

2022 ALES sınav yerleri ile ilgili beklenen açıklama 11 Ağustos 2022 Perşembe günü yapıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına ilişkin detayları öğrenmek isteyenler internette "ALES 2 sınavı ertelendi mi", "ALES 2 tarihi değişti mi?" soru ve konua başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES sınav yerleri ile ilgiliş ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ALES 2 SINAVI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES 2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınav tarihi ertelenmemiş olup, 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

