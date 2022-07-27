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2022 ALES sınavı ne zaman gerçekleşecek? İşte 2022 ALES/2 ve ALES/3 sınav tarihleri!

27.07.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sınavı tarihi ve sınav ile ilgili pek çok soru sorgulanıyor. İlki gerçekleşen sınav sonrası ALES/2 sınavı adaylar tarafından takip ediliyor. 2022 senesinde yayınlanan ÖSYM sınav takvimine göre ALES/2 başvuruları, 24 Haziran'da başlamıştı. Başvurular 4 Temmuz tarihinde ise sona ermişti. Peki ALES sınavı ne zaman? İşte 2022 ALES/2 sınav tarihleri!

2022 ALES sınavı ne zaman gerçekleşecek? İşte 2022 ALES/2 ve ALES/3 sınav tarihleri!

İlk sınavın 17 Nisan tarihinde uygulandığı ALES sınavının ikincisi yakın süreçte gerçekleşecek. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre sınav ve sonuç tarihleri belli oldu. Peki ALES sınavı ne zaman? İşte 2022 ALES/2 ve ALES/3 sınav tarihleri...

2022 ALES/2 NE ZAMAN?

İlki, 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan sınavın ikincisi ağustos ayında düzenlenecek. ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek. ALES/2 sonuçları ise ÖSYM sınav takvimine göre 9 Eylül'de belli olacak.

ALES/3 NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.

ALES GEÇ BAŞVÜRÜ ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

ALES/2 başvuru ücreti 185,00 TL olarak açıklanmıştı. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

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