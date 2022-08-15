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2022 AÖF kayıtları ne zaman? 2022 AÖF kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri takvimi!

15.08.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 AÖF kayıtları ne zaman? 2022-2023 eğitim öğretim yılı için beklenen açıklama Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı. Birçok kişi internette AÖF kayıt tarihleri araştırması yapmaya başladı. Bilindiği üzere açıköğretim fakültesinde okumak isteyen kişilerden kurum tarafından açıklanan tarihlerde kayıtlar ile ilgili ücretleri yatırmaları bekleniyor. Peki “AÖF kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?” İşte 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri...

2022 AÖF kayıtları ne zaman? 2022 AÖF kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri takvimi!

AÖF kayıt işlemleri, YKS tercih sonuçlarının 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü erişime açılmasının ardından merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi'nden kayıt tarihleri konusunda bir süre önce açıklama yapılmıştı. Kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, AÖF kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtı...

2022 AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında yapılacak.

AÖF kayıt tarihleri takvimi:

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AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden gerçekleştirilecek.

Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifreleri ile giriş yapıp işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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2022 YKS tercih sonuçları açıklandı! 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı!
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