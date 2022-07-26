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2022 ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF (açıköğretim fakültesi) üç ders sınav tarihi!

26.07.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sınava girecek adaylar tarafından ATA AÖF üç sınav tarihi sorgulanıyor. Fakültede, kayıtlı olduğu programda tüm derslerine kayıt yaptırmış olan fakat FF harf notu almış olduğu için mezuniyete en fazla üç dersi kalmış olan öğrenciler söz konusu sınav tarihini araştırmaya başladı. Peki ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? İşte sınav tarihi...

2022 ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF (açıköğretim fakültesi) üç ders sınav tarihi!

ATA AÖF üç ders sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi üç ders sınavı Ağustos ayında yapılacak. Sınav saat 15:00’da Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), İzmir, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacak.

2022 ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF üç ders sınavı 7 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fakültemizde, kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılır.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Üç Ders Sınavı; 07 Ağustos 2022 Pazar günü saat 15:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), İzmir, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde gerçekleştirilecektir."

SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurum, sınav merkezi tercihleri ile ilgili olarak ise şu bilgiyi paylaştı:

"Mezuniyet Üç Ders Sınavına girecek öğrencilerimizin sınav merkezi tercihlerini 20.07.2022 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar yapmaları gerekmektedir. Sınav merkezi tercihinizi obs.atauni.edu.tr adresinden gerçekleştirebilirsiniz. Sınav merkezi tercihini yapmayan öğrenciler 07 Ağustos 2022 Pazar günü gerçekleşecek olan Mezuniyet Üç Ders Sınavına katılamayacaklardır."


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açıköğretim sınav ata aöf
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