2022 Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? Bursluluk sınavı giriş belgesi ekranı!

Bursluluk sınavının tarihi ve saati merak konusu oldu. Bilinidği üzere İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına ilişkin başvurular Mayıs'ta tamamlandı. Peki 2022 Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte Bursluluk sınavı giriş belgesi ekranı...

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursluluk sınavının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

2022 BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ EKRANI

Bursluluk sınavı giriş belgesi için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.meb.gov.tr

