EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2022 Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? Bursluluk sınavı giriş belgesi ekranı!

2022 Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? Bursluluk sınavı giriş belgesi ekranı!

31.08.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen bursluluk sınavı için geri saym sürüyor. Başvuruda bulunanlar şimdi sınav tarihini bekliyor. Birçok kişi, "2022 Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte konuya ilişkin detaylar ve bursluluk sınavı giriş belgesi ekranı...

2022 Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? Bursluluk sınavı giriş belgesi ekranı!

Bursluluk sınavının tarihi ve saati merak konusu oldu. Bilinidği üzere İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına ilişkin başvurular Mayıs'ta tamamlandı. Peki 2022 Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte Bursluluk sınavı giriş belgesi ekranı...

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursluluk sınavının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

2022 BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ EKRANI

Bursluluk sınavı giriş belgesi için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.meb.gov.tr

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erasmus'a giden öğrenci ve öğrenciler kaçıp geri dönmüyor!Erasmus'a giden öğrenci ve öğrenciler kaçıp geri dönmüyor!
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
bursluluk sınavı 2022 bursluluk sınavı bursluluk sınavı giriş belgesi bursluluk sınavı ne zaman bursluluk sınavı saat kaçta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Erasmus'a giden öğrenci ve öğrenciler kaçıp geri dönmüyor!

Erasmus'a giden öğrenci ve öğrenciler kaçıp geri dönmüyor!

Öğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandı

Öğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandı

Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

İlginizi Çekebilir

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.