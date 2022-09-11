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2022 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ekranı!

11.09.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı 4 Eylül 2022 Pazar günü sınava katılım sağlayan öğrenciler ile velileri tarafından merak konusu oldu. Gözler, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, ( 2022 İOKBS) bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde...

2022 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ekranı!

Bursluluk sınavının (İOKBS) açıklanacağı tarih vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında İOKBS sonuçları ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları tarihi...

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alındı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapıldı.

Bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.meb.gov.tr

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İOKBS bursluluk sınavı
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