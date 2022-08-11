DGS sonuçları 11 Ağustos 2022 Perşembe günü açıklandı. ÖSYM'nin sosyal medya hesabı ile internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrası "2022 DGS'ye kaç kişi girdi?", "Bu yıl DGS'ye kaç kişi başvurdu?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavına giren birçok kişi internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

2022 DGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

DGS'ye kaç kişi girdiği merak konusu oldu. Fakat Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından henüz sayısal veriler açıklanmadı.

2022 DGS sınavına dair sayısal verilerin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BU YIL DGS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM eski Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada DGS'ye toplam 289 bin 208 adayın katılacağını ifade etmişti.

Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda 2022 DGS'ye yaklaşık 250- 280 bin kadar adayın katılmış olduğu ön görülüyor.

