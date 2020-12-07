2022 Dünya Kupası Elemeleri | Servet Yardımcı: Yarış Hollanda, Norveç ve Türkiye arasında olacak

Yardımcı, Türkiye'nin Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşmesini değerlendirdi.

TRT Spor'a telefonla bağlanan Yardımcı, "Çok heyecanlandık. Bana göre çok dengeli bir grup oldu. Hollanda ve Norveç en güçlü rakipler. En son Hollanda ile 2015'te Konya'da oynamıştık. Ancak Hollanda ondan sonra çok büyük çıkışa geçti. Norveç de güçlü. Bana göre yarış Hollanda, Norveç ve Türkiye arasında olacak gibi gözüküyor. Karadağ ve Letonya ile daha önce oynadık. Tanıdığımız ülkeler. Cebelitarık ile ilk kez karşılaşacağız." diye konuştu.

TFF Birinci Başkan Vekili, Türkiye'nin iyi bir jenerasyona sahip olduğunu aktararak, "Bizim çok yetenekli ve uluslararası tecrübesi olan bir oyuncu grubumuz var. Şenol hoca gibi de çok tecrübeli bir teknik adamımız var. Biz de birinci olabilecek potansiyele sahip bir takımız." ifadelerini kullandı.

Katar'ın Türkiye için önemine değinen Yardımcı, "Katar, son 10-15 yılda futbola çok büyük yatırım yaptı. Ülke olarak dostumuz ve stratejik ortağımız. Katar'da Türkiye'nin olması ayrı bir önem ve anlam taşıyacak. 32 takımlı son Dünya Kupası olacak. İlk defa da Orta Doğu'da bir Dünya Kupası düzenlenecek. Türkiye'nin orada olmasını çok arzuluyoruz. İnşallah milli takımımız bizi gururlandırarak gruptan çıkar ve Katar'daki turnuvada yerimizi alırız." değerlendirmesinde bulundu.