SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. 2022 Dünya Kupası Elemeleri | Servet Yardımcı: Yarış Hollanda, Norveç ve Türkiye arasında olacak

2022 Dünya Kupası Elemeleri | Servet Yardımcı: Yarış Hollanda, Norveç ve Türkiye arasında olacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.12.2020 21:43 | Son Güncelleme

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın dengeli bir gruba düştüğünü söyledi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri | Servet Yardımcı: Yarış Hollanda, Norveç ve Türkiye arasında olacak

Yardımcı, Türkiye'nin Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşmesini değerlendirdi.

TRT Spor'a telefonla bağlanan Yardımcı, "Çok heyecanlandık. Bana göre çok dengeli bir grup oldu. Hollanda ve Norveç en güçlü rakipler. En son Hollanda ile 2015'te Konya'da oynamıştık. Ancak Hollanda ondan sonra çok büyük çıkışa geçti. Norveç de güçlü. Bana göre yarış Hollanda, Norveç ve Türkiye arasında olacak gibi gözüküyor. Karadağ ve Letonya ile daha önce oynadık. Tanıdığımız ülkeler. Cebelitarık ile ilk kez karşılaşacağız." diye konuştu.

TFF Birinci Başkan Vekili, Türkiye'nin iyi bir jenerasyona sahip olduğunu aktararak, "Bizim çok yetenekli ve uluslararası tecrübesi olan bir oyuncu grubumuz var. Şenol hoca gibi de çok tecrübeli bir teknik adamımız var. Biz de birinci olabilecek potansiyele sahip bir takımız." ifadelerini kullandı.

Katar'ın Türkiye için önemine değinen Yardımcı, "Katar, son 10-15 yılda futbola çok büyük yatırım yaptı. Ülke olarak dostumuz ve stratejik ortağımız. Katar'da Türkiye'nin olması ayrı bir önem ve anlam taşıyacak. 32 takımlı son Dünya Kupası olacak. İlk defa da Orta Doğu'da bir Dünya Kupası düzenlenecek. Türkiye'nin orada olmasını çok arzuluyoruz. İnşallah milli takımımız bizi gururlandırarak gruptan çıkar ve Katar'daki turnuvada yerimizi alırız." değerlendirmesinde bulundu.

2021'de İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili de konuşan Yardımcı, "Pandemiden dolayı 1 yıl ertelenmişti. Geçen hafta UEFA'dan ekipler geldi ve çalışmalara yeniden başladık. Her bakımdan hazırız. Her türlü organizasyon ve planlamalar zaten hazırdı. Bizim için önemli olan seyircili mi, yoksa az seyirciyle mi oynanacak olmasıydı. Onun kararını UEFA Yönetim Kurulu mart ayındaki toplantıda verecek. Bizim isteğimiz seyirciyle oynanması. Aşı haberleri çok pozitif. İnşallah mayıs ayına kadar koşullar düzelir ve İstanbul'da seyircili oynama fırsatını yakalarız." şeklinde görüş belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
''Her maça kazanmak için çıkacağız''''Her maça kazanmak için çıkacağız''
Vodafone Park'ta zorlu maçVodafone Park'ta zorlu maç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik
''Dekolte giymeyi seviyorum''
''Dekolte giymeyi seviyorum''
Fatih Terim'e transfer teklifi!
Fatih Terim'e transfer teklifi!
Havada bulut, şampiyonluğu unut
Havada bulut, şampiyonluğu unut
İşte Denizli'de protokolü karıştıran sözler
İşte Denizli'de protokolü karıştıran sözler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Beşiktaş yine kazandı!
Beşiktaş yine kazandı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Yeni Quaresma'yı G.Saray izliyor
Yeni Quaresma'yı G.Saray izliyor
Burak sonradan girdi, Lille'e turu getirdi
Burak sonradan girdi, Lille'e turu getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2022 Dünya Kupası Elemeleri | Servet Yardımcı: Yarış Hollanda, Norveç ve Türkiye arasında olacak
''Yarış Hollanda, Norveç ve Türkiye arasında olacak''
Cenk Tosun: 1. olarak Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz
''1. olarak Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz''
Şenol Güneş: Her maça kazanmak için çıkacağız
''Her maça kazanmak için çıkacağız''
A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belli oldu!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
Ahmet Çakar: Ali Palabıyık tehlikeli adam
Ali Palabıyık tehlikeli adam
Süper Lig'de Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı!
Dev derbinin tarihi açıklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.