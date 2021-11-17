2022 Dünya Kupası ne zaman yapılacak? 2022 Dünya Kupası nerede gerçekleşecek?

2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda A Milli Futbol Takımı seri başı olamadı. Türkiye'nin muhtemel rakiplerinin belli olmasının ardından maçların gerçekleşeceği ülke ve tarihi merak ediliyor. Peki 2022 Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Karadağ'ı yenen A Milli Futbol Takımı, play-off'larda mücadele hakkı elde etmişti. Dünyanın en çok izlenen bir numaralı spor organizasyonuna gitme umutlarımızın artması sonrası turnuvaya dair ayrıntılar futbolseverler tarafından merak ediliyor.

32 farklı takımın katılacağı 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım -18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde yapılacak. Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada bulunan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Seri başı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım kura çekiminde ise seri başı olmayacak.

A Milli takımın muhtemel rakipleri, seri başı takımlar Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu. Kura çekiminde Türkiye ile beraber yer alacak takımlar ise Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya'dan olmuştu. Takımlar gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. Play-off etabından toplamda 3 takım daha Katar biletini almış olacak. Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart tarihinde yapılacak. Play-off yarı final maçları, seri başı olan takımların ev sahipliği ile oynanacak.



