2022 KPSS Alan bilgisi sınavı ne zaman? 2022 KPSS Alan bilgisi sınav tarihleri!

2022 KPSS Alan bilgisi sınavı ne zaman? Vatandaşlar 31 Temmuz Pazar günü yapılan sınavın ardından internette araştırma yapmaya başladı. Peki KPSS Alan bilgisi sınav tarihi hangi gün? Merak edilen soruların yanıtı ve 2022 KPSS Alan bilgisi sınav tarihleri haberimizde...

2022 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Alan bilgisi sınavı 6 Ağustos Cumartesi günü ile 7 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan bilgide Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos Pazar günü yapılacağı aktarıldı.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım'da yapılacak.

2022 KPSS'DE SORU DAĞILIMI NASIL?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)

Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur. Alan Bilgisi 1. oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, 2. oturumda Hukuk, İktisat, Maliye ve 3. oturumda İşletme Muhasebe ve İstatistik alanından sorular yöneltilir.

Her bir alandan 40 soru sorulurken sınav süresi 50 dakika olarak belirlenir. Tek istisna, İstatistik alanında sınava katılacaklara 60 dakika süre verilmesidir.

