2022 KPSS Lisans sınav giriş belgeleri açıklandı! KPSS Lisans sınav giriş yerleri ÖSYM ais ekranı

KPSS sınav giriş belgeleri ile ilgili ÖSYM'den açıklama gedi. Ön lisans, lisans ve ortaöğretim olmak üzere toplamda 3 oturumda tamamlanacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans için olan 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Birçok kişi internette "KPSS sınav giriş belgeleri 2022 açıklandı mı?"soru ve konu başlığını araştırıyor. ÖSYM AİS ekranı ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ 2022 AÇIKLANDI MI?

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Konuya ilişkin açıklama hem Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden hem de sosyal medyadan yapıldı.

LİSANS OTURUMU KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ

KPSS Sınava Giriş Belgesi ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."

ÖSYM AİS EKRANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi "Aday işlemleri Sistemi" ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr/

