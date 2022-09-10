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2022 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPPS sınavı giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte ertelenen ÖSYM KPSS sınavı takvimi!

10.09.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene ertelenen KPSS lisans sınavının tarihi ve detayları sorgulanıyor. Başvuru sürecini tamamlamış olan adaylar, sınav gününü bekleyişe koyuldu. Peki ertelenip iptal olan KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS lisans oturumları hangi gün gerçekleşecek ve saat kaçta olacak? İşte 2022 ÖSYM KPSS sınavı takvimi...

2022 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPPS sınavı giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte ertelenen ÖSYM KPSS sınavı takvimi!

KPSS lisans sınavı ve oturumlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Temmuz ayında düzenlenen KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından ÖYSM sınav takvimini güncelledi ve yeni tarihleri duyurdu. Peki KPSS lisans sınavı ne zaman?

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM yeni sınav takvimini paylaştı. Açıklanan takvime göre KPSS tarihini de belli olmuş oldu.

Buna göre KPSS lisans sınavı takvimi şöyle olacak;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları18 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihinde,

2022-ÖABT 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek,

Ve 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı ise 9 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Ertelenmiş olan KPSS oturumları için sınav giriş yerleri duyuruldu. Buna göre 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri gerçekleşti.

Adaylar, sınav yerlerini gösteren belgelere "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden erişebilecek.

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