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2022 KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor, ne kadar sürecek? Kaç soru sorulacak? Sınav süresi ne kadar?

02.10.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavı ile ilgili birçok merak edilen konu bulunuyor. Sınava girecek adaylar ve çevresi ÖABT ile ilgili Sınav ne zaman başlıyor? Kaçta bitiyor? Süresi ne kadar? Kaç soru soruluyor? Ne zaman açıklanacak? gibi soruları merak ediyor. İşte bu soruların cevapları...

2022 KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor, ne kadar sürecek? Kaç soru sorulacak? Sınav süresi ne kadar?

ÖSYM tarafından 31 Temmuz tarihinde düzenlenen fakat iptal edilmesi sebebiyle yeni takvime göre tekrardan düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları tamamlandı. Bugün KPSS lisans oturumları sonrası öğretmen adaylarının takip ettiği Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) düzenleniyor. 2 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan ÖABT hakkında çeşitli sorular aratılıyor. İşte ÖABT ile ilgili en ççok aratılan soruların cevapları...

ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

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2022 KPSS ÖABT Sınavı (Öğretmenlik Alan Bilgisi) ise 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek ve sınav saat 10:15'te başlayacak.

ÖABT SINAV SÜRESİ NE KADAR?

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ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmenin yasak olduğu belirtiliyor.

ÖABT NE KADAR SÜRECEK? KAÇTA BİTECEK?

KPSS ÖABT 2 Ekim saat 10.15'te ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak. KPSS Lisans ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖABT KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT);

• İlköğretim Matematik
• Fen Bilimleri
• Matematik (Lise)
• Fizik
• Kimya/Kimya Teknolojisi (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

75 soru, 150 dakika

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Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT);

  • Türkçe
  • Sosyal Bilgiler
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Tarih
  • Coğrafya
  • Biyoloji
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • Rehberlik
  • Beden Eğitimi
  • Okul Öncesi
  • İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

75 soru, 120 dakika

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Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

  • İngilizce
  • Sınıf Öğretmenliği (Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30))

75 soru, 120 dakika

ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları, 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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