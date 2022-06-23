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2022 KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte KPSS başvuruları ve sınav tarihleri!

23.06.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen ortaöğretim ve ön lisans mezunu kişiler internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki 2022 KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte KPSS başvuruları ve sınav tarihleri...

2022 KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte KPSS başvuruları ve sınav tarihleri!

KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Kamu personeli olmak isteyen birçok kişi başvuruda bulunduktan sonra açıklanan tarihlerde sınava girecek. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki 2022 KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte KPSS başvuruları ve sınav tarihleri...

KPSS ÖNLİSAN, ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

KPSS Önlisans başvuruları 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayacak, 15 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

KPSS ortaöğretim için ise başvurular 1 Eylül - 13 Eylül tarihleri arasında alınacak.

KPSS ÖNLİSAN, ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS ÖNLİSAN, ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS önlisans sınav sonucu 27 Ekim'de , KPSS ortaöğretim sınav sonucu ise 1 Aralık'ta açıklanacak.

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