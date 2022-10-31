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  4. 2022 KPSS ÖNLİSANS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sonuç sorgulama ile 2022 KPSS önlisans sonuçları tarihi!

2022 KPSS ÖNLİSANS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sonuç sorgulama ile 2022 KPSS önlisans sonuçları tarihi!

31.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS önlisans sonuçları tarihi 9 Eylül’de gerçekleştirilen sınav sonrası merak konusu olurken birçok kişi ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, 2022 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama ve 2022 KPSS önlisans sonuçları tarihi...

2022 KPSS ÖNLİSANS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sonuç sorgulama ile 2022 KPSS önlisans sonuçları tarihi!

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken birçok aday "2022 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına ulaşmak için arama motorlarında sorgulama yapıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; KPSS ön lisans sonuçları Kasım ayının ilk haftası sınava giren vatandaşların erişimine açılacak.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans sonuçları 3 Kasım Perşembe günü sınava giren vatandaşların erişimine açılacak.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS önlisans sonuçları erişime açıldığında genel olarak ÖSYM’nin Twitter hesabından ya da ÖSYM web sitesinden adaylara duyurulur.

Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir. Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

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