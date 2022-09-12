KPSS Ortaöğretim başvuruları ile ilgili ÖSYM'den açıklamada bulunuldu. Başvurularını tamamlayan kişiler ya da başvuruda bulunacak kişiler sınav tarihini araştırıyor. Peki, 2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman bitecek? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi gün?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

KPSS ortaöğretim için başvurular 13 Eylül Salı günü bitecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim oturum sınavı 6 Kasım Pazar günü yapılacak.

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİNDE GÜNCELLEME

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yapılan "KPSS" açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-KPSS ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.

2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."

