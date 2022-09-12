EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman bitecek? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi gün?

2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman bitecek? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi gün?

12.09.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları sona erecek. Geri sayım sürerken, sınava girmek isteyen birçok vatandaş Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamanın detaylarına ulaşmak için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 1 Eylül'de başlayan KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman bitecek? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi gün?

2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman bitecek? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi gün?

KPSS Ortaöğretim başvuruları ile ilgili ÖSYM'den açıklamada bulunuldu. Başvurularını tamamlayan kişiler ya da başvuruda bulunacak kişiler sınav tarihini araştırıyor. Peki, 2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman bitecek? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi gün?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

KPSS ortaöğretim için başvurular 13 Eylül Salı günü bitecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim oturum sınavı 6 Kasım Pazar günü yapılacak.

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİNDE GÜNCELLEME

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yapılan "KPSS" açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-KPSS ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.

2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS'de ek yerleştirme tercih başvuruları yarın sona erecekYKS'de ek yerleştirme tercih başvuruları yarın sona erecek
Okullar yarın açılıyor mu?Okullar yarın açılıyor mu?
2022 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?2022 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
KPSS kpss ortaöğretim kpss ortaöğretim başvuru kpss ortaöğretim başvuru 2022
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

İsim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

İsim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"

Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"

İlginizi Çekebilir

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.