2022 KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI! KPSS giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS ile KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı

2022 KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınava giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada sınavların birinci, ikinci ve üçüncü oturumuna ilişkin detaylar aktarıldı. Peki KPSS giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS ile KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı...

KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilirler.

KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN 2022?

işte ÖSYM'den yapılan "2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" başlıklı yazılı açıklama:

"06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 28 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."

