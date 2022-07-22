EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2022 KPSS SINAV YERLERİ / SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir, lisans sınavı ne zaman?

2022 KPSS SINAV YERLERİ / SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir, lisans sınavı ne zaman?

22.07.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama sonrası internette araştırılmaya devam ediliyor. KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir, KPSS lisans sınavı ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...

2022 KPSS SINAV YERLERİ / SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir, lisans sınavı ne zaman?

2022 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir, KPSS lisans sınavı ne zaman?

LSG

KPSS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Konuya ilişkin açıklama hem Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden hem de sosyal medyadan yapıldı.

lgs10

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS Sınava Giriş Belgesi ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

lgs7

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi "Aday işlemleri Sistemi" ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr/

lgs2

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS lisans sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları da 2 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.

KPSS Alan Bilgisi 6 - 7 Ağustos tarihlerinde, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 14 Ağustos tarihinde yapılacak.

s8

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da uygulanacak.

s3

KPSS ÖNLİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS Önlisans başvuruları 3 - 15 Ağustos arasında alınacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anne ve babalar dikkat! Okul kayıtları öncesi birinci ağızdan uyarı geldiAnne ve babalar dikkat! Okul kayıtları öncesi birinci ağızdan uyarı geldi
ÖSYM üniversite taban puanları açıklandı mı 2022?ÖSYM üniversite taban puanları açıklandı mı 2022?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS kpss sınav giriş belgesi kpss sınav giriş yerleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Anne ve babalar dikkat! Okul kayıtları öncesi birinci ağızdan uyarı geldi

Anne ve babalar dikkat! Okul kayıtları öncesi birinci ağızdan uyarı geldi

Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!

Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!

Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları

Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları

YKS üniversite kontenjanları kılavuzu yayımlandı

YKS üniversite kontenjanları kılavuzu yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.