2022 KPSS SINAVI YENİ TAKVİMİ! Yeni KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Yeni KPSS başvuru ücreti alınacak mı?

31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS sınavının iptal olmasının ardından, sınava katılım sağlayan birçok kamu personeli adayı yeni KPSS tarihini beklemeye başladı. KPSS sınavında soruların sızdırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından 31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı iptal oldu. Adaylar yeni KPSS tarihi için araştırmalarına hız verdi. Peki, yeni KPSS sınavı ne zaman? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YENİ KPSS SINAVI NE ZAMAN 2022?

KPSS sınavında soruların sızdırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından 31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı iptal oldu. Alınan bu kararın ardından KPSS sınavının yeniden yapılmasına karar verildi.

Buna göre, iptal olan 2022 KPSS sınavının ardından yeni sınav takvimi açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" açıklamasında bulundu.

YENİ KPSS SINAVINDAN ÜCRET ALINACAK MI?

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya göre KPSS sınavı için tekrar bir ödeme alınmayacak.

ÖSYM BAŞKANI ERSOY'UN AÇIKLADIĞI YENİ KPSS TAKVİMİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yeni KPSS sınavı takvimiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek inceleme başlatmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır."

