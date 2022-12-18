2022-MHUY soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? ÖSYM 2022-MHUY sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama!

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) MHUY soru kitapçığı ve cevap anahtarını, sınavın sona ermesinin ardında erişime açtı. Peki 2022-MHUY soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? Sorgulamalar ÖSYM üzerinden yapılıyor. İşte ÖSYM 2022-MHUY sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama!

MHUY SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

MHUY sınavı 18 Aralık 10.15 itibarıyla başladı. Sınav 90 dakika sürdü.

ÖSYM, MHUY soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmını erişime açtı.

Sınava başvuru yapan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 18 Aralık 2022 tarihinde saat 13.20'den 28 Aralık 2022 tarihi saat 23.59’a kadar erişebilir.

Sorgulamalar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile yapılır.

MHUY SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MHUY sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Güncel bilgiler geldiğinde detaylar sayfamızda yer alacak.

