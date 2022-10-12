2022 Mühendislik Tamamlama Tercihleri başvuruları arama motorlarında en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 2022-Mühendislik Tamamlama programlarına ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Peki, 2022 Mühendislik Tamamlama Tercihleri başvuruları başladı mı? ÖSYM Mühendislik Tamamlama Tercihleri başvuru ekranı ve detaylar haberimizde...

2022 MÜHENDİLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2022 Mühendislik Tamamlama Tercihleri başvurular 12 Ekim Çarşamba günü itibariyle başladı. Son balvuru tarihi 18 Ekim olarak açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu'nun yayımlandığı belirtildi.

2022 MÜHENDİLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ BAŞVURU EKRANI

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2022-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

