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2022 Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il dışı atama sonuçları

27.07.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen il dışı tayin başvuruları ilgiyle takip ediliyor. Öğretmen il içi atama başvuruları 25 Temmuz’da başlamıştı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2022 Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il dışı atama sonuçları

Öğretmen il dışı atama başvurusu MEBBİS üzerinden ve personel.meb.gov.tr adresinden yapılıyor. Öğretmen il dışı tayin başvuru işlemleri 29 Temmuz tarihinde sona erecek. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. MEB tarafından yapılan açıklamada öğretmen il dışı tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi.

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğretmen il dışı tayin sonuçları 1 Ağustos tarihinde açıklanacak. İlişik kesme 2 Ağustos 2022 itibarıyla gerçekleştirilecek.

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Bu duyurunun “D. 20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular” bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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Öğretmen
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