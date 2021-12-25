2022 Süper Kupa finali ne zaman? İşte Süper Kupa final maçının tarihi ve saati!

Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında gerçekleşecek olan 2021 Turkcell Süper Kupa maçının detayları merak ediliyor. 2021 Turkcell Süper Kupa maçı hakkındaki araştırmalar sürerken maça sayılı günler kaldı. Peki 2022 Süper Kupa finali ne zaman?

2022 SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında gerçekleşecek olan 2021 Turkcell Süper Kupa maçı hakkındaki detaylar merak ediliyor. Heyecanlı karşılaşma 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından (TFF) yapılan yazılı açıklamaya göre, müsabakanın yardımcı hakemleri, Süleyman Özay ve Candaş Elbil, dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.



