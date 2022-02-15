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2022 Süper Lig ne zaman bitecek? İşte Süper Lig 2021-2022 sezonu bitiş tarihi ve güncel puan durumu!

15.02.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen Süper Lig'de geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan 2021-2022 sezonunda ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık 2021 tarihinde sona ermişti. Şimdi ise 2022 Süper Lig'in ikinci sezonunun ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki 2022 Süper Lig ne zaman bitecek? İşte Süper Lig 2021-2022 sezonu bitiş tarihi!

2022 Süper Lig ne zaman bitecek? İşte Süper Lig 2021-2022 sezonu bitiş tarihi ve güncel puan durumu!

Süper Lig'de ikinci devre 7 Ocak 2022 tarihinde oynanan 20. hafta müsabakalarıyla başladı. Sezonun tamamlanacağı tarih merak ediliyor. Peki 2022 Süper Lig ne zaman bitecek?

2022 SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de 7 Ocak tarihinde başlayan sezon 22 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalmış olan Sarı Kırmızılı takım Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmişti. Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor ise karşılaşmada 2-2 berabere kaldı.

Ligin lider takımı Trabzonspor, sahasında ikinci sıradaki rakibi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Yine Spor Toto Süper Lig'de sahasında ikinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen lider Trabzonspor, bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki puan farkını 12'ye çıkarmış oldu.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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