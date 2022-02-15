2022 Süper Lig ne zaman bitecek? İşte Süper Lig 2021-2022 sezonu bitiş tarihi ve güncel puan durumu!

Süper Lig'de ikinci devre 7 Ocak 2022 tarihinde oynanan 20. hafta müsabakalarıyla başladı. Sezonun tamamlanacağı tarih merak ediliyor. Peki 2022 Süper Lig ne zaman bitecek?

2022 SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de 7 Ocak tarihinde başlayan sezon 22 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalmış olan Sarı Kırmızılı takım Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmişti. Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor ise karşılaşmada 2-2 berabere kaldı.

Ligin lider takımı Trabzonspor, sahasında ikinci sıradaki rakibi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Yine Spor Toto Süper Lig'de sahasında ikinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen lider Trabzonspor, bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki puan farkını 12'ye çıkarmış oldu.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU





