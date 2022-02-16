2022 UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda ve saat kaçta oynanacak?

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanının başlamasının sonrasında UEFA Avrupa Ligi serüveni de başlayacak. Son 16 turu play-off maçlarının oynanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde takımlar karşı karşıya gelecek. Maçların saatleri ve hangi kanalda ekrana geleceği merak ediliyor. Peki 2022 UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

2022 UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonuna son 16 turundan devam edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın da son 16 play-off turu müsabakalarının ardından rakibi belli olacak. Maçların detayları futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

17 Şubat 2022 Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçları EXXEN'den canlı şekilde yayınlanacak.

2022 UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 PLAY-OFF TURU FİKSTÜRÜ

17 Şubat 2022 Perşembe günü:



20.45: Borussia Dortmund - Rangers

20.45: Barcelona - Napoli

20.45: Sheriff - Braga

20.45: Zenit - Real Betis

23.00: Atalanta - Olympiakos

23.00: Leipzig - Real Sociedad

23.00: Porto - Lazio

23.00: Sevilla - Dinamo Zagreb



