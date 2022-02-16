2022 UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda ve saat kaçta oynanacak?

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanının başlamasının sonrasında UEFA Avrupa Ligi serüveni de başlayacak. Son 16 turu play-off maçlarının oynanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde takımlar karşı karşıya gelecek. Maçların saatleri ve hangi kanalda ekrana geleceği merak ediliyor. Peki 2022 UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?
Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonuna son 16 turundan devam edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın da son 16 play-off turu müsabakalarının ardından rakibi belli olacak. Maçların detayları futbolseverler tarafından sorgulanıyor.
17 Şubat 2022 Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçları EXXEN'den canlı şekilde yayınlanacak.
17 Şubat 2022 Perşembe günü:
20.45: Borussia Dortmund - Rangers
20.45: Barcelona - Napoli
20.45: Sheriff - Braga
20.45: Zenit - Real Betis
23.00: Atalanta - Olympiakos
23.00: Leipzig - Real Sociedad
23.00: Porto - Lazio
23.00: Sevilla - Dinamo Zagreb
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