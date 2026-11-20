Sezon başında Roma'ya transferi sakatlığı nedeniyle gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe'de yeni bir ihtimal gündeme geldi. Hollandalı futbolcunun geleceğiyle ilgili kararda Emre Belözoğlu'nun yaklaşımı belirleyici olabilir.

OOSTERWOLDE İÇİN SATIŞ KARARSIZLIĞI

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin takımdaki geleceği konusunda henüz kesin bir karar verilmiş değil. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı-lacivertliler, sezon başında Roma'ya transferi sakatlığı nedeniyle gerçekleşmeyen Hollandalı futbolcuyu satıp satmama konusunda kararsızlık yaşıyor.

25 yaşındaki savunmacının durumunun, ara transfer döneminde kadroda yaşanacak değişikliklere göre netlik kazanacağı ifade ediliyor.

EMRE BELÖZOĞLU OOSTERWOLDE'Yİ GÖRMEK İSTİYOR

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Jayden Oosterwolde'yi değerlendirmek istediği öğrenildi. Hollandalı futbolcunun performansını görmek isteyen Belözoğlu'nun yaklaşımı, oyuncunun takımda kalma ihtimalini güçlendirebilir.

ROMA İHTİMALİ MASADA

Sezon başında Roma'ya transferi gündeme gelen Oosterwolde'nin ocak ayında İtalyan ekibine imza atması bekleniyordu. Ancak Fenerbahçe'deki son gelişmeler, bu transferin yeniden değerlendirilmesine neden olabilir.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.